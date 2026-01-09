楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容

張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。

楊偲泳共分享3個限時動態，首先係一段玩小心觸電機遊戲嘅影片，影片中影住佢哋其中一名友人成功通過高難度遊戲，在旁嘅張振朗與楊偲泳即時興奮得大叫及手舞足蹈。之後楊偲泳上載自己拎住4大袋公仔嘅打卡照，大曬戰利品；另外又分享大合照，從合照中看到，每個人手上都抱住袋公仔，收穫滿滿，而楊偲泳與張振朗就企喺最旁邊，露出滿足笑容，唔少網民都指自己被閃盲。

