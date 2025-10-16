楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級

「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。
楊冪身穿春夏高訂黑色鏤空裙，搭配長筒皮靴，鏤空剪裁凸顯身材曲線，詮釋「黑夜女王」風格。佢一身高訂戰袍與翅膀設計，「天使翼」以純白羽毛翅膀重達12斤，由2,000片手工白鵝毛製成，翅膀重達12斤（約5.4公斤），楊冪於採訪中笑言「比啞鈴還沉」，但通過挺拔姿態及穩健台步完美駕馭。而佢一身造型內側暗藏宋代纏枝蓮紋刺繡，將東方傳統紋樣融入內衣騷經典造型，象徵「生生不息的生命力」，工作室形容女神為「未啟封的月光信札」，兼具神聖感與力量感。
今次楊冪嘅視覺衝擊營造「魅魔降臨」氛圍，冷艷中透出神性，被粉絲稱為「光之女王」，加上佢生圖毫無疲態，臉部輪廓立體緊緻，獲讚「生圖即神圖」。而身為品牌亞太區品牌代言人，此次亮相被視為「中國女星爭奪國際時尚話語權」嘅嘗試，國際地位又升一級。
