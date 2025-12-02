精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
楊千嬅演唱會第三場 機件故障特技人「吊威吔」呆坐半空惹議 主辦親解原因
一連六場的「楊千嬅Live My LIVE演唱會」，昨晚來到第三場，楊千嬅不僅為樂迷帶來連串經典作品，更於舞台上展現了與團隊無間的合作與極致的專業精神。儘管昨晚演出前夕及期間，因天氣乾燥導致部分電子接收儀器出現難以預料的信號問題，引發舞台設備小狀況，但在團隊的迅速應變下，所有表演均未受影響，順利完成，贏得觀眾讚賞。
千嬅昨晚 talk 位時，亦跟觀眾說，「其實開場我哋舞台底下係好混亂，頭先你見我係呢度唱完，即刻換衫，係你地前面panel咁樣跑，跑番去台側， 因為我成個台都係LED，好複雜，好似長跑長一樣，幾乎跑出館，衝足100米，先至上到台。所以你地有時都會見到我氣來氣喘⋯⋯哈哈。同埋想講，遲左少少開騷唔好意思，可能今晚浪大，隻船拋錨遲咗，我係船底要搞左一陣，諗方法爬上船。所以我開頭把聲都有啲震，差啲要游水游過嚟。要大家等咗一陣，真係唔好意思。」
在第三場演出開始前，大會已發現部分無線設備受不明信號干擾。開場時，原定載著楊千嬅緩緩駛向主舞台的渡船，因信號接收問題意外停止。楊千嬅處變不驚，在完成歌曲〈舊地〉後，穿著八吋高跟鞋從容步下舞台，漫步至主舞台位置，表演絲毫不失優雅。隨後在演唱〈最好的債〉時，一個設計為四位特技人員從空中緩緩降下，並配合舞蹈的環節，其中一位特技人員「峰哥」的升降裝置亦出現類似信號問題，無法正常降下。基於最高安全準則，現場指揮中心立即啟動應急預案。在確認「峰哥」的個人安全裝備運作絕對正常、人身安全無虞的前提下，為避免對狀態不明的故障設備進行任何可能帶來風險的操作，專業團隊決策讓「峰哥」於高空原位等待，直至演出結束、觀眾完全離場後，才在一個完全安全可控的環境下，由專業團隊協助其穩妥返回地面。
演出結束後，楊千嬅與團隊並未立即休息，而是馬上換裝返回舞台，親自關注並慰問安全著地的「峰哥」，直至確定他一切安好，大家才放下心頭大石。主辦方「正向文化娛樂」丁子高先生為了徹底消除任何不確定性，儘管經詳細檢查後確認機械安全無礙，團隊仍決定餘下演出暫停此空中特技環節。之後三晚，他們將不從空而降，再以舞蹈結合，完成整個部份的演出。
主辦方隨後亦發出詳細說明，向公眾解釋事件中的專業安全考量與處理流程，強調所有決策均以人員安全為最優先，並感謝觀眾的理解與包容。團隊每日均進行嚴謹設備檢查，此次為極罕見的突發技術狀況。事故發生後，團隊已於翌日清晨進行全面且更嚴格的檢測與測試，確保後續演出百分百安全可靠。
