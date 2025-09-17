楊千嬅紅館演唱會今日（17日）正式公開發售，今次楊千嬅一連開足4場，但就有不少網民發現非常難買。觀看其票務詳情，網面顯示，一連4場的公開發售票只有一萬張。以紅館容納度一場12,000人計算，楊千嬅演唱會的公開售票量不足4份之1，但數字也有可能因為開「三面台」關係而有所調整。

楊千嬅演唱會開售已爆滿 紅館4場公售只得一萬張飛

根據紅館租用條款，活動場數如果在3場或以下，內部銷售比例最高可達8成；4場或以上，內銷比例則最高7成。康文署指，一直鼓勵主辦單位調高公售門票比例。而截至現時（17日下午4時），楊千嬅演唱會4日門票已全部售罄。

