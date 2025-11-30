《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。

演唱會主辦單位「正向文化娛樂有限公司」宣布，昨日已代表千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院，支援受災家庭。昨晚到場支持的圈中好友有 : 關芝琳、林德信，Aga，Yumiko，上山安娜等等，一眾圈中好友亦應千嬅的呼籲，把準備送給千嬅Good Show的花籃，紛紛變為救災善款，所以這晚紅館並無祝福花海湧現。

拜神儀式上，全體工作人員自發穿上黑色服裝，以最樸素的方式，呼應全港連日來的沉痛心情。這份尊重延續至夜晚的舞台——樂手們一致換上黑色演出服；楊千嬅的演出造型也連夜調整，將鮮艷轉為沉靜。其中一件原為紅色的戰袍，經團隊通宵趕工，化作黑白金三色，在燈光下低調閃耀。

默哀後，團隊收拾心情，大家帶著做好個騷同心前行，整晚的演唱會，堅定以承載著療癒與前行的力量為主題。因應火災事故應變，據知首段演出中一段視覺效果，已大部份刪除及連夜通宵重新改動。

響應大會宣佈，演唱會頭場收益及六日週邊產品收益全數捐出作救災善款，千嬅歌迷紛紛響應，非常有愛，下午三點週邊產品早已排滿等侯購買的人群，黃昏所有今日週邊產品，近乎全部售罄，大量海外歌迷不停詢問，除了購買週邊外，想再獨立捐款，但鑑於大會不夠時間向有關單位伸請設立善款收集箱，所以場外，千嬅歌迷會「千嬅群英會」馬上行動，讓這份溫暖不斷延展。於紅館場外派發捐款QR Code傳單，讓其他海外歌迷如想捐款可掃描東華三院捐款的QR Code。希望愛心不分大小，善意不論遠近，讓掌聲化為祝福，照亮受難者前行的路，一同用愛，溫暖香港 。

演唱會於8時15分開始，千嬅帶領紅館上萬顆心，與受影響的家庭同在。千嬅及所有台前幕後工作人員，連同場館觀眾一同靜默一分鐘，為火災事故所有受難者致哀。

楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀

