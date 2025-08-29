楊千嬅被指多年前拍戲與客戶合照黑面 網民解構當時情境認為「正常發揮啫」？

林家謙日前喺演唱會上邀請楊千嬅做嘉賓，引來唔少觀眾議論紛紛，畢竟近年千嬅嘅言行同北上發展嘅取態，都令佢承受唔少負評。

林家謙日前喺演唱會上邀請楊千嬅做嘉賓

楊千嬅被指多年前拍戲與客戶合照黑面

有facebook專頁就喺楊千嬅為林家謙個唱現身後發文，憶述多年前公司贊助咗吳彥祖同楊千嬅嘅電影，並借出公司環境拍其中一段戲。版主話當年吳彥祖同楊千嬅可以話係當紅炸子雞，一個靚仔，另一個就有唔少唱K必點嘅大熱作，於是成班同事好開心咁，連星期六都返公司睇拍戲，務求同2位大紅人合照。

有網民fact check完就話原post主指嘅係《千杯不醉》

版主話結果大家同吳彥祖影咗好多張相，大讚Daniel勁親民搭哂膊頭，但係就聲稱楊千嬅一聽到客戶要求影相就黑面，而且勉為其難先肯影一張，並稱客戶自此對千嬅無晒興趣。版主同時貼出當年嘅合照，相中嘅千嬅又似乎真係冇咩表情。不過當時情境係點？千嬅係咪太攰又或者影相前後仲有內文？咁就不得而知啦。

留言者認為「一般香港人入得呢啲公司都係黑口黑面」，千嬅當時係「正常發揮啫」

吳彥祖同楊千嬅合演嘅電影，唔少人都以為係《新紮師妹》，但有網民fact check完就話原post主指嘅係《千杯不醉》，並指該場戲份喺財務公司拍，而且有「植入式廣告」之嫌，認為「一般香港人入得呢啲公司都係黑口黑面」，千嬅當時係「正常發揮啫」。但亦有人質疑藝人係食四方飯，「對人尊重係基本要求」、「入一間公司入面拍嘢 仲要事前有哂劇本 知劇情 地點 又唔係叫你入去比人sell你借錢 有咩問題？」。

其他網民就認為講法唔合理

