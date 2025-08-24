潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻，多段影片在網上瘋傳，見到楊宗緯正獻唱向李宗盛致敬的歌曲《越過山丘》，當唱到「就讓我隨你去」時，因當時正面向觀眾，退後時未有為意已在台邊，結果下一步踏空，整個人掉到台下，現場觀眾嚇得驚呼連連，隨即有工作人員衝前了解。
意外發生後現場音樂沒有停止，而楊宗緯在工作人員「左右開弓」下扶着身體兩邊，但見到他露出極度痛苦的神色，一度整個人停下來低頭彎腰，完全無法前行。其後有駐場救援人員拿着急救包上前，曾一度在他臉上蓋上氧氣罩，甚後改為插上輸氧氣的喉管，而他不時咬緊牙關，看來十分疼痛。
楊宗緯在場接受急救後，曾奮力舉起拇指想示意安好，但隨即又掩着胸口，面容扭曲狀甚痛苦。現場有歌迷高聲呼喊楊宗緯名字打氣，對其狀況十分憂心。
楊宗緯其後被扶走送院，舉辦活動的機構發出官方聲明通報情況，稱現場醫療團隊迅速為楊宗緯進行初步救治，其後通過急救通道將他送往最近的重點醫院進行全面檢查和緊急處理，又因演出中斷為現場觀眾帶來的驚嚇與擔憂而致歉。
至今日（8月24日）凌晨，楊宗緯在微博報平安，表示自己安好，請大家不用憂心，全文如下：
大家，
我是宗緯，我沒事，
讓你們擔心⋯
哎唷⋯
我真不好意思⋯
現在我都好，
離精神小伙就一步之遙。
祈求老媽別看熱搜，
莫為兒孫作馬牛，
擔憂西又擔憂東。
西寧是個溫暖的大城市，
予我熱情與支持，
也辛苦主辦方，
第一時間攜擁著我，
一步一步坐上救護車。
車上的醫護人員將我雙手緊握，
時刻都投以最關懷的眼神，
不斷地檢視我的狀況，
讓我安心。
也勞好友們ㄧㄧ捎來關切，
我真的好愛你們，
好愛好愛，
除了愛只有愛。
此刻千頭萬緒、千言萬語，
辛苦我的樂手，
心疼我的工作夥伴，
但是我的內心熱意湧動，
我真的受到大家好多的照顧，
好好的照顧，
我們都要好好的，
所以請放心，
我會好好的。
