楊宗緯被爆返台做社區主委 全家遭控「隨地便溺」

【on.cc東網專訊】47歲台灣歌手楊宗緯，今年8月不慎從2米尺高的舞台摔落，並斷了6根肋骨，經歷長達一個月的治療才復工，日前也罕見現身台灣節目曝光近況。不過，近日有人爆料，楊宗緯在返台期間選上社區主委，卻對社區事務毫不關心，還被控訴是惡鄰居。

據台媒報道，楊宗緯趁著返台休養期間，低調選上社區主委，但他沒有幫忙處理鄰里大小事，反而引來住戶抱怨。有住戶爆料，社區配備機械停車位，一般故障時，民眾都會通報請廠商維修，但楊宗緯身為主委，卻漠視故障問題，等到社區保安巡邏發現異狀才立即通報。另外，楊宗緯也被控訴佔用公共空間，雖然購買整層兩戶打通，但梯廳還算公共空間範圍，他仍在梯廳堆放鞋子、私人用品，又不理管委會公告，令鄰居感到不滿。而楊宗緯家中上有老、下有小，家人卻經常不守規範，執意在車道上行走，還隨地便溺，引起安全衞生疑慮，不過，當住戶出言提醒時，楊宗緯的反應竟是罵人。

至於楊宗緯選上社區主委，有住戶透露，由於社區規模較小，有建商保留戶和不少長輩，楊宗緯和建商關係不錯，也頗受長輩喜愛，因而受到支持當選，亦形成一半力挺派，一半反對派的現況。如今楊宗緯遭爆料選社區主委，卻成為住戶眼中的惡鄰居，本人目前未做出回應。

