楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息，提到楊尚斌離世前家人及生前好友都陪伴在側，形容Ben走得平靜，沒有痛苦。同楊尚斌亦師亦友嘅彭秀慧亦發文悼念故友。
有從事廣告嘅網民，得知楊尚斌離世後於社交平台發文，憶述多年前喺廣告拍攝現場同Ben接觸嘅感受。網民指7年前為一款咖啡產品拍廣告，當時團隊提議以電影《29＋1》嘅主角周秀娜同片中男友楊尚斌做主角。去到拍攝當日，網民話Ben係一個人準時到咗現場。「要知道呢件事好唔尋常，因為明星拍廣告例牌遲到，就算到咗都會匿喺保姆車，由經理人通傳我地『某某到咗，而家化緊妝』。而Ben係冇任何助手，就好似一個普通人咁樣準時到咗。」
網民提到當時個廣告要拍足全日，但因為要遷就周秀娜嘅時間，所以要優先拍女主角戲份。「我地初時擔心Ben會唔滿意，因為我地知明星點都會有啲架子，但事實係佢冇怨言，佢甚至好似好理解呢個安排。當全世界忙住拍娜姐時，佢就咁一個人喺周圍行黎行去打發時間，直到娜姐拍晒走埋，Ben先啱啱開始拍佢嘅戲分，一直拍到天黑」。
楊尚斌留俾呢位網民最深嘅印象就係好有禮貌，即使唔係拍攝，甚至對住廣告公司工作人員都不時面帶笑容同埋點頭打招呼。「要知道我地agency只係工作人員，好多明星係連望都唔會直望我地。佢當日嘅笑容我到而家都仲記得，睇得出佢係好開心、好珍惜呢個廣告機會」。最後網民話對於楊尚斌突然離世覺得好可惜，並且感嘆「一個咁好嘅人，值得擁有更多人生」。
楊尚斌於1997年參加黎明模仿大賽贏得冠軍，當時主辦單位更搵到黎明同雷頌德做評判。之後楊尚斌參加1998年多倫多全球華人新秀歌唱大賽同樣奪冠，並於2000年左右正式入行，但發展未如理想。楊尚斌後來曾經轉型做舞蹈員，並與《鴨王》男主角何浩文等人組成男團Bro5，可惜解散收場。其後楊尚斌參加過彭秀慧嘅戲劇班，並獲賞識參演電影《29＋1》演周秀娜男友，片中更以入行絕技扮黎明唱歌。楊尚斌亦曾經post過多年前同容祖兒合作嘅婚紗廣告，二人一臉青澀，相信係2000年代初拍攝。楊尚斌嘅弟弟所發訃聞中未有交代哥哥離世原因，但Benedict表示哥哥「終於可以放下一切痛苦與困擾，回到父親和天父的懷抱，得到永恆的平安」。楊尚斌過去曾於個人facebook專頁提到「抑鬱呀你很煩人」，似乎情緒曾受困擾。
