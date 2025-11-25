楊德強稱成功舉辦全運會證香港與大灣區能力 檢視日後是否可申辦亞運或奧運(蘇敬華報道)

【Now新聞台】全運會上周五閉幕，香港賽區統籌辦主任楊德強形容今次成功舉辦，證明了香港與大灣區舉辦大型運動會的能力，在完成下月舉行的殘特奧會會再檢視大灣區日後，可承辦甚麼運動會。

一連兩周的全運會圓滿結束，港隊取得歷來最佳成績9金2銀8銅。

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強在本台節目《時事全方位》指，今次成功舉辦證明了香港與大灣區有能力承辦更多大型賽事，日後可檢視是否可以申辦亞運，甚至奧運等大型運動會。

楊德強：「我們有34個競賽項目，其實就是奧運的33個項目再加上武術，即是項目及運動員參加人數比奧運會更大，今次大灣區成功舉辦全運會，其實顯示我們有能力做很多項目，國際奧委會前會長兩星期前來港，我們也有向他介紹情況，他看了我們的設施，看了我們的接待能力，其實他也認為香港及大灣區的場地設施，可以考慮做一些大型，包括奧運。」

施政報告提出，透過體育總會支持亞洲及國際體育組織，落戶香港。楊德強認為有助培訓本地體育人才，同時可爭取更多大型賽事於香港舉行。

楊德強：「一方面希望做體育盛事，第二方面更重要的是，如果主場舉辦賽事的話令運動員更多機會在主場作賽，有利他們爭取好成績，今次全運會見到在主場之利下，我們很多運動員，包括以往大家不太熟悉的運動都拿到好成績，主場觀眾支持下有利他們發揮，第二對他們爭取世界排名及分數參加奧運或其他大賽都有幫助。」

全運會結束後，全國殘疾人運動會暨特殊奧運會下月8日起一連八日在粵港澳舉行，四個城市周六會辦火炬傳遞，各有50名火炬手參與。

