楊愛瑾分享育兒心得 放手畀囡囡計劃一日行程

【on.cc東網專訊】前Cookies成員楊愛瑾（Miki）2016年下嫁富二代郭永淳後，先後誕下一仔一女，一家四口相當幸福，之後佢逐漸淡出幕前，專心照顧家庭，但卻依然活躍社交平台。近日她在社交平台晒出影片，大談育兒心得，分享她向子女執行了「儲星星計劃」，每次只要做得好都會有粒星星，當儲滿30粒星星便擁有一次支配「特殊時光」的權利。

日前囡囡Emma儲齊30粒星星，兌換了一次與媽媽Miki過一天，行程更完全由Emma計劃，片中兩人先去食壽司，然後去博物館參觀，最後到Cafe品嘗美食，母女一同度過了開心的一天，Miki寫道：「難得擁有完整的一天母女時光，這次大膽放手，把『主導權』全權交給了妹妹，本來以為會是亂糟糟的一天沒想到被小棉祆安排得井井有條，看着她自信又獨立的模樣，母親心裏滿是欣慰，育兒的盡頭，或許就是適時的放手與信任吧」，幸福滿瀉，獲網民們大讚溫馨，亦十分認同Miki的育兒方法。

