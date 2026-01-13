渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
楊愛瑾分享育兒心得 放手畀囡囡計劃一日行程
【on.cc東網專訊】前Cookies成員楊愛瑾（Miki）2016年下嫁富二代郭永淳後，先後誕下一仔一女，一家四口相當幸福，之後佢逐漸淡出幕前，專心照顧家庭，但卻依然活躍社交平台。近日她在社交平台晒出影片，大談育兒心得，分享她向子女執行了「儲星星計劃」，每次只要做得好都會有粒星星，當儲滿30粒星星便擁有一次支配「特殊時光」的權利。
日前囡囡Emma儲齊30粒星星，兌換了一次與媽媽Miki過一天，行程更完全由Emma計劃，片中兩人先去食壽司，然後去博物館參觀，最後到Cafe品嘗美食，母女一同度過了開心的一天，Miki寫道：「難得擁有完整的一天母女時光，這次大膽放手，把『主導權』全權交給了妹妹，本來以為會是亂糟糟的一天沒想到被小棉祆安排得井井有條，看着她自信又獨立的模樣，母親心裏滿是欣慰，育兒的盡頭，或許就是適時的放手與信任吧」，幸福滿瀉，獲網民們大讚溫馨，亦十分認同Miki的育兒方法。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
北海道日高町居酒屋塞遺體！ 顧客大啖後腦損多器官衰竭！
日本北海道這跨年檔期本該是溫泉泡湯、雪景賞心的浪漫時光，誰知日高町一間小餐廳竟上演這檔子恐怖劇情。49歲老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性遺體塞進店內牆壁夾層，然後若無其事繼續營業好幾天，讓不知情的客人就坐在「屍牆」旁大快朵頤。這事曝光後，網友直呼像鬼屋體驗，警方火速逮捕，案情還在調查中。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
全紅嬋狂post長髮自拍照18歲少女味飄逸 網民驚嘆「長大了」
國家女子跳水隊金牌選手全紅嬋喺2年前嘅巴黎奧運，成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 8 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 1 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 4 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
解讀 | 點解沙比阿朗素教唔掂皇馬？
沙比阿朗素上年夏天接替安察洛堤執掌皇家馬德里，開季頭20場各項賽事贏了17場，於11月時還一度於西甲榜首位置有5分領先優勢，但星期日的超級盃決賽以2比3不敵巴塞隆拿後，球會便跟他分道揚鑣。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北海道滑雪場男童卡縫送命！ 警方調查疏失的混亂大曝光！
這趟滑雪之旅本該是家庭樂趣，誰知變成心痛意外！12月28日上午，北海道小樽朝里川溫泉滑雪場，一名5歲男童跟家人從停車場搭電動輸送帶上山，準備享受白雪世界。沒想到在終點出口附近，他不小心滑倒，右手臂卡進輸送帶和牆壁的縫隙裡，當場動彈不得。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
格陵蘭將公投加入俄羅斯？梅德維傑夫：川普必須加快腳步
俄羅斯安全會議副主席梅德維傑夫警告，若川普不迅速行動，格陵蘭可能舉行公投加入俄羅斯。川普重啟美國控制格陵蘭計畫，引發北極戰略競爭升溫。鉅亨網 ・ 4 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
王菀之1,762萬買峻弦三房 相隔15年再入市！曾買賣及租用同屋苑單位
樓市回暖，吸引藝人入市。歌手王菀之與丈夫新近以1,762萬元購入牛池灣峻弦一個3房單位連一個車位，較銀行網上估價高逾一成，是次為王菀之相隔近15年再入市，據知王菀之曾買賣及租用同屋苑單位。更多消息：「Man姐」佘詩曼四封視后！手揸至少5物業 市值1.8億高鈞賢夫婦豪擲2,250萬購畢架山一號3房 曾曬深圳2,000呎豪宅王菀之購入單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164方呎，屬3房間隔，以1,762萬元連同一個車位成交，呎價15,137元，較銀行網上估價1,595萬元高167萬元或10.5%。據悉，原業主2011年中斥2,098.76萬元一手購入該單位及一個車位，轉手賬面虧損336.76萬元或16%。翻查資料，王菀之早在2010年初曾以749.55萬元購入峻弦3座高層C室3房戶，實用面積743方呎，但持貨至2012年初以758萬元售出，賬面僅賺8.45萬元或1.1%，扣除使費，料「明賺實蝕」約30萬元。其丈夫蘇卓航在2014年以每月3.7萬元租回同屋苑1座高層B室一個3房單位，實用面積1,164方呎，位於王菀之夫婦現時購入的單位樓下一層，料二人選擇轉租為買。至於王菀之對上一次入市為約28Hse.com ・ 4 小時前