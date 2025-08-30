楊愛瑾走入童話世界 高炒自拍：美到窒息

【on.cc東網專訊】「餅碎」楊愛瑾（Miki）與富二代郭永淳結婚後育有一對仔女，婚後她亦淡出幕前，相夫教子，不時周遊列國，過住少奶奶生活。Miki最近到加拿大旅行，更走入如童話世界般的Joffre Lakes Park，穿上白色Top的幸福人妻，除了晒纖腰，更高角度自拍晒線，她在社交網說：「感覺走進童話世界，美到窒息，照片也展現不到他的美，真心推薦每個人都要來一趟你絕對不會後悔，我也差點跟這裏擦身而過。計劃想去的你，記得提早網上預約門票，做好攻略因為他的門票實在太難搶了。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】