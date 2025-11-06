楊振寧遺孀任講師 清華強調評選公平

【on.cc東網專訊】中國科學院院士、著名理論物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧上月離世，他生前任教的北京清華大學，日前正式聘任遺孀翁帆為該校講師。針對外間質疑有聘任是否受名人效應影響，清華大學建築學院澄清，講師屬於教學科研崗，非編制，需通過院、校兩級學術委員會評審，流程與普通候選人完全一致。

根據清華大學建築學院官網上月28日更新內容，翁帆獲聘成為講師，並開設選修課程《近代建築田野調查》，研究方向為西方建築史與近現代建築理論。此外，她也是清華高等研究院助理研究員，工作內容是系統整理楊振寧於2000至2022年之間手稿、郵件、批註等珍貴資料，以及編纂《晨曦集》續編及楊振寧學術全集。

廣告 廣告

除此，翁帆還擔任楊振寧生前設立「青年建築史基金」管理人，負責項目篩選與評審。清華表示，翁帆對於楊振寧生前未公開手稿、資料整理工作具有不可替代性，其任職亦被視為學術傳承一部分。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】