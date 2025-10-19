楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo

楊振寧與遺孀翁帆(Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。

翁帆在文中寫道，楊振寧「離開的時候一定很欣慰」，並表示丈夫「為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷」。她亦在文中翻譯了楊振寧於 90 歲前夕所作的詩《九十抒懷》（On Reaching Age Ninety），詩中提到「理想奉獻的一生，不屈不折；幸福圓滿的一生，無怨無悔」。

翁帆在悼文中評價丈夫「是一個有理想、有奮鬥、有責任、有擔當、有幸福、有感恩的一生」，並感歎「有他多年的陪伴，我何其有幸」。她又寫道，「就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對着我們微笑。我們永遠可以從他那裏找到自強不息、厚德載物的力量。」

楊振寧除在物理學領域取得舉世矚目的成就外，他與翁帆的感情生活亦備受關注。二人於 2004 年結婚，相差 54 歲。