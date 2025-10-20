楊振寧逝世｜與李政道同獲 1957 年諾貝爾獎 宇稱不守恆定律震撼物理學界 一文了解研究關鍵｜Yahoo

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
宇稱不守恆定律，讓楊振寧和李政道在 1957 年一同獲得諾貝爾物理學獎。
【Yahoo 新聞報道】世界知名物理學家楊振寧上周六（18 日）在北京逝世，終年 103 歲。楊振寧和李政道（1926 年 － 2024 年）是 1957 年諾貝爾物理學獎的共同得主，評審委員會當年指兩人因為對「宇稱不守恆」（Parity non-conservation）定律的研究而得獎。原來在兩人的研究成果出爐前，「宇稱守恆」（Parity conservation）在物理學界可以說是一個理所當然，幾乎不可能被撼動的定律，因此當時楊振寧和李振道的研究為物理學開拓了一個新篇章，並且讓兩人創下「上年發表研究，今年獲諾貝爾獎」的驚人紀錄。
如果用相對簡單的說話形容，在「宇稱守恆」的世界裡，大家照鏡子時看到的影像是對稱的；但楊李二人提出的「宇稱不守恆」定律裡，就算照了鏡子，影像都是不對稱的 －－ 這看來不可思議，卻真實發生。隨著楊振寧的離去，《Yahoo 新聞》與你一共同探索楊李二人提出的「宇稱不守恆」定律，以及他們發表研究前後的故事。
在這篇文章，你將會了解到：
宇稱不守恆定律的理論背景
宇稱守恆定律為何並非必然？
楊振寧與李政道如何推測「宇稱不守恆」可能存在？
吳健雄協助證明「宇稱不守恆」的實驗詳情
楊振寧與李政道其後決裂的原因
「宇稱守恆」證明鏡像對稱 物理學界曾視為唯一可能
宇稱（Parity）屬於物理學詞彙，是物理學理論其中一種描述對稱的方法，而它跟「鏡像對稱」相關：如果我們拿一支筆向一塊鏡子照射，鏡中的影像就是一支筆的對稱形態，而匈牙利猶太裔物理學家維格納（Eugene Wigner）就是在 1927 年發表「宇稱守恆」定律，確立了「鏡像自然代表對稱」的概念，成為了物理學界的鐵律之一。然而，「宇稱守恆」也非毫無破綻，其中「θ-τ 之謎」（theta-tau puzzle）就體現了「宇稱守恆」以外的另一種可能。
θ 粒子和 τ 粒子：「宇稱守恆」鐵律的缺口
隨著粒子加速器技術演進，物理學家當時能夠產生出以往前所未見的粒子，包括「θ（theta）粒子」和「τ（tau）粒子」，而因為 θ 粒子和 τ 粒子不論在質量、電荷和自旋屬性都是一模一樣，因此物理學界視它們是同一種粒子。
但後來的研究發現，兩種粒子在衰變（Decay）後的結果並不一樣：θ 粒子衰變時會產生 2 個 π 介子（pi meson），τ 粒子衰變時會產生 3 個 π 介子。而因為 θ 粒子衰變會產生 2 個即偶數的 π 介子，因此其宇稱值（parity value）是正數，至於 τ 粒子衰變會產生 3 個即奇數的 π 介子，因此其宇稱值為負數。
如果兩種粒子都屬同種，它們在衰變後應該得出同樣的結果，這才能夠符合「宇稱守恆」。因此，這項發現除了無法讓學術界視 θ 粒子和 τ 粒子為同一種粒子外，亦令「宇稱守恆」定律出現缺口。
楊李兩人推測「弱交互作用」存在「宇稱不守恆」
1956 年，「宇稱守恆」定律就被當時年僅 33 歲的楊振寧，以及 29 歲的李政道挑戰。楊李兩人當時分別在普林斯頓高等研究院和哥倫比亞大學做研究，兩人合力翻查過往的物理學研究，發現在物質 4 項基本相互作用（fundamental interaction）當中，電磁交互作用，即電磁力（electromagnetism）、重力交互作用，即重力（gravity）以及強交互作用（strong interaction）共 3 種作用都已經有大量證據支持「宇稱守恆」定律，但只有弱交互作用（weak interaction）未有任何學術研究支持「宇稱守恆」定律。
為何弱交互作用沒有相關研究？這是因為當時學術界基本將強交互作用和弱交互作用歸作同類，既然強交互作用支持「宇稱守恆」定律，也想當然認為弱交互作用同樣如此，未有進一步深究。然而楊李二人就認為，強與弱應該分開看待，他們因此從弱交互作用這個方向進發，嘗試驗證「宇稱守恆」是否在弱交互作用當中同樣實踐。
當年 6 月，楊振寧和李政道在美國學術期刊《物理評論》（Physical Review）發表文章《弱交互作用中的宇稱守恆質疑》（Question of Parity Conservation in Weak Interactions），他們就在文章提出：θ 粒子和 τ 粒子是同一種粒子，不過它們在「宇稱不守恆」的背景下，最終在衰變後出現了不同結果。
「東方居禮夫人」吳健雄：楊李兩人的幕後功臣
楊振寧和李政道發表文章後，當時不少知名物理學家都無法接受兩人的說法，不過兩人仍然希望透過實證證明。及後，兩人找到有「東方居禮夫人」之稱，後來成為美國物理學會會長的美籍華裔物理學家吳健雄，吳聽畢兩人的說明後決定取消個人休假，全力支持，而在 1956 年 12 月，吳健雄就在美國國家標準局（NBS）的低溫實驗室展開了後人所稱「吳氏實驗」（Wu’s experiment）。
吳健雄當時在實驗選取了放射性的「鈷-60（Cobalt-60）」原子作為實驗對象：鈷-60 作為不穩定的鈷同位素，它在經歷 β（Beta）衰變之後會變成穩定的鎳-60（Nickel-60），而在 β 衰變過程當中，鈷-60 核中的一個中子，會衰變為一個質子，同時放出一個電子與一個反電微中子，而當中的電子亦即是 β 射線，就是吳的觀察重點。
實驗結果：β 射線方向不一致 「宇稱不守恆」真實存在
為了讓鈷-60 原子的活動可控，吳健雄先為實驗環境降溫至攝氏零下 273.147 度，即比「絕對零度」僅高出 0.003 度。另外，吳再為實驗環境加上磁場，令實驗人員可以自行控制鈷-60 原子的自旋方向。然後實驗人員就架設兩套裝置，一套裝置設定鈷-60 向左自旋，另一套設定鈷-60 向右自旋，從而模擬鏡像效果，之後再在鈷-60 的 β 衰變過程當中觀察 β 射線的方向，留意兩個裝置的 β 射線方向是否一致。結果，吳健雄發現兩者的 β 射線方向並不一致，出現了「宇稱不守恆」的情況，「鏡像自然代表對稱」的說法在實證中被推翻。
吳健雄的實驗結果轟動物理學界，其中極力維護「宇稱守恆」定律的奧地利物理學家鮑立（Wolfgang Pauli）仍然認為「宇稱不守恆」是無稽之談，他在得知實驗結果後仍然指實驗結果必須能夠重現，而到了實驗後 1 年，吳健雄再次驗證結果屬實。而在吳的再次驗證前，科學界已經認可了楊振寧和李政道的研究，諾貝爾獎評審委員會並在 1957 年將諾貝爾物理學獎頒給兩人，不過主理實驗的吳健雄就未獲獎。
十多年戰友終形同陌路
楊振寧和李政道以物理學之美成就彼此，最終卻無法跨越分歧。「宇稱不守恆」作為二十世紀物理學界的關鍵學術發現，楊振寧和李政道對於何人率先提出相關想法都各有主見。李政道認為，自己是首先提出相關想法的人，但是楊振寧則認為自己對想法貢獻更大，這在楊臨近 60 歲時由其編輯的紀念論文集當中可以獲得證明。
另外，楊振寧跟李政道共同研究的漫長歲月裡，經常以自己比李年長 4 年為由，就在論文裡把自己的名稱放在前面，李的名稱在後，這令李感到不滿。1962 年，《紐約客》（New Yorker）刊登兩人合作歷程的報道，但楊因為擔心報道內容歪曲對他不公，試圖阻止報道出街，但雜誌最終如期出版，令楊振寧跟李政道 10 多年的合作關係正式決裂。
1998 年，香港電台《傑出華人系列》曾經為楊振寧製作紀錄片，楊受訪時就形容，他跟李政道合作的時期，兩人關係甚至比夫妻關係更密切，「這樣深厚的一個關係，破裂的時候，我想跟一個婚姻的破裂，是在同一等級的痛苦。」
