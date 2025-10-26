秋燥早晚涼了好多，而白天仍是熱暑氣。呢D時候好容易引致喉嚨乾澀聲沙不適，介紹呢款飲品特調比大家可以達生津舒緩的功效，冷熱飲佳可

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

楊挑 1個

竹塩黃皮 4-5粒

蜂蜜 1湯匙

無塘梳打水 1䌯

酸桔仔 1粒





作法:

1 ：





先將楊桃洗淨去邊角的根位及皮並切成星星片放入塩水浸泡后備用（可早些預備改入冰格雪成冰果）

2 ：





先放一片蜂蜜入杯內小青桔唧汁（可先用匙羹壓出味與蜜混和

3 ：

再倒入梳打水便用攪捧撈勻可享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56331

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com