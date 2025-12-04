楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相

【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。

擁有模特兒天賦的楊梓瑤狂擺甫士拍照，大晒水着相，甫士更相當豐富，好似在梳化上展示誘人姿態、夕陽下漫步沙灘、在吊床上婀娜多姿、在泳池中更是「秀色可餐」，相當養眼，她對日落更情有獨鍾，分享多張日落美景：「度假這麼拍，日落好美。」

