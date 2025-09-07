楊洛婷為同屆港姐曹敏莉慶生 網民敲碗合體戚黛黛儲齊三甲

【on.cc東網專訊】2003年香港小姐冠軍是曹敏莉，亞軍得主是楊洛婷，由選美至今她們一直是好朋友，友情更經得起時間的洗禮，22年來友情有增無減，2號是曹敏莉生日，楊洛婷便相約食生日飯，事後在社交平台分享合照，看到她們的生日飯，竟然是甜品放題，似乎壽星女啫甜，放

滿一枱大大小小的蛋糕甜品，睇見就Sweet。兩位港姐級已貴為人母，但保養得宜，二人曬出香肩，狀態甚佳，尚欠季軍戚黛黛，就成就2003年港姐三甲合體了。楊洛婷留言：「If we weren't our age，真心覺得我哋仲有資格參選，Miss Hong Kong !Happy Birthday Love！」祝永遠年輕。還配以香港小姐音樂，十分搞笑。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】