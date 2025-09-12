楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應

楊洛婷（Rabeea） & Dear Jane主音黃天翱（Tim）

2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。

近日有網民喺Threads出PO，上載佢哋嘅合照，並留言話：「乞兒夫妻 專門投訴 呃飲呃食 呃折頭！呃甜品！呃車飛！始終唔知佢哋叫咩名。」之後該位網民繼續留言：「佢老婆係咪真係參加過香港小姐？」、「好想知道個女乞兒叫咩名有冇人可以幫幫我」、「中文名係咪叫楊洛婷？」及「黃天翱: 畀個白飯我，侍應: 白飯收18蚊，黃天翱: 你而家咩態度呀 叫你經理嚟，經理: 先生有咩幫到你，黃天翱: 而家想要碗白飯 可唔可以唔收錢，收嘅以後唔嚟 同上網唱衰你地，經理: 無奈地當請乞衣食」。

有網民留言力撐Rabeea，例如「我本身同佢work過好多次，佢一向都好專業好交足功課有突，同佢哋兩公婆都食過飯，兩個都好nice又好幫手好好嫁喎～就算邀請餐廳試食佢哋自己都好識做自己開支酒埋單，仲會介紹Fd去幫襯，係咪有咩誤會呢？」、「我好多年前同rabeea合作過，好叻女好專業喎，而且好友善，執生能力好高。早排見到阿Tim，同佢講起早年同佢太太嘅合作，佢仲話返去會話返俾佢聽。兩個都好隨和，究竟發生咩事呢？」、「我以前公司同佢合作過好多次非常非常專業有禮貌，我絕對唔相信佢哋會咁做。唔好亂咁散播謠言啦！！！」及「之前同佢做過野，佢其實又會幾主動幫人，同埋feel 到佢為左做好個job。我覺得佢係個人好真，幾nice wor」等等，不過亦有網民同意該網民，留言話：「19/20 將軍澳食飯坐佢哋隔離，聽佢哋講嘢都feel 到佢哋覺得自己高人一等」、「以前做前線，接待過呢個女人，同事都俾佢鬧過，呢條女講嘢都好串」及「我都唔鍾意個女嘅，見過好幾次，感覺非常高姿態唔講以為佢老公係碧咸。」等等。

喺接受傳媒訪問時，Rabeea友善地表示冇深究事件，人哋寫啲咩都無所謂，自己一切從心出發，大家知道佢嘅為人係點，尤其合作好多年嘅朋友。

楊洛婷IG

