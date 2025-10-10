楊祐寧曾想拒拍鬼片 向蔡思韵傳授育兒經

【on.cc東網專訊】台灣藝人楊祐寧與蔡思韵主演的恐怖片《泥娃娃》昨日（9日）於台灣上映，片中二人飾演準備迎接小生命的夫妻，但沒想到腹中胎兒竟被邪靈脅迫生命，讓兩人陷入多重苦難。現實中有老婆、孩子的楊祐寧，坦言初時對劇本十分抗拒：「這部最可怕不是劇情，是導演跟監製的人性，把這樣的劇本交給我，我何止猶豫，我一開始超抗拒。」但後來跟導演交談後，發現該片結合了VR科技跟傳統宗教信仰的神秘感，才決定挑戰。

廣告 廣告

楊祐寧與蔡思韵首次合作就扮演夫妻，楊祐寧直言兩人好有默契：「我們拍的第一場戲就是在家裏的夫妻日常互動，馬上感覺互動很自然。」蔡思韵亦大讚他是暖男，「雖然我在戲裏對他蠻強勢，但他私下很紳士也很照顧我，有危險動作或需要配合的地方，他都會主動保護我。」而戲中化身「地表最恐怖孕婦」的蔡思韵，事前增肥之餘，還借假孕肚回家練習日常行動，現實中是「超級奶爸」的楊祐寧亦經常向蔡思韵傳授育兒經。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】