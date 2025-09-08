楊祐寧爸罹癌！壓力一肩扛姐感性嘆：很堅強

▲楊祐寧爸爸（左）腹痛腫脹竟查出罹癌，且因癌症轉移，肚子一度大如懷孕，原本即將重啟的元鍋4.0也因此停滯，加上三寶快誕生楊祐寧（右）身扛多重壓力。（圖／翻攝自＠yoyang）

[NOWnews今日新聞] 楊祐寧父親腹痛腫脹一查竟是癌症，且因癌細胞轉移，肚子一度大如懷孕，原定將於年底開幕的「元鍋4.0」也被迫延宕，楊祐寧於43歲生日當天，在IG貼出與爸爸的合照，他除了全心照顧病父，還要迎接妻子第三胎，投入影視作品宣傳，肩扛巨大的生活壓力。

新址門外充斥垃圾 進度嚴重延宕

據《鏡週刊》報導，由楊祐寧經營的「元鍋」餐廳於去年5月歇業，原本計畫將重啟「元鍋4.0」，且於今年6月開始裝潢動工，預計年底開幕。然而楊爸爸卻突發重病，新店門外至今仍堆滿廢棄建材，未見施工跡象，進度嚴重延宕。

楊爸罹癌轉移 肚子一度大如懷孕

楊媽媽曾表示，楊爸爸自日本旅遊返台後，因尿道結石導致腎功能受影響，甚至發炎積水，不久後因腹痛腫脹再度入院，經核磁共振檢查才發現罹癌，且已轉移到其他器官，肚子一度「大到像懷孕」，目前無法確認癌細胞原發位置，在治療上相當棘手。

照顧病父三寶快誕生 姐姐感性嘆真的長大了

除了面對父親罹癌，楊祐寧的妻子也即將誕下第三胎，他一邊照顧病父、一邊準備迎接新生命，可說是蠟燭兩頭燒。楊祐寧的努力也被姊姊看在眼裡，表示弟弟不僅每日為爸爸禱告，還親自幫忙按摩、協助復健。姐姐更感性表示，過去即便看到弟弟結婚、生子，都沒感覺他長大了，但這一次，真的感受到他長大了。

