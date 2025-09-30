楊紫瓊、劉俊謙、BTS RM驚喜現身BV春夏大騷！Bottega Veneta迎來Louis Trotter新時代，延續皮革編織工藝

楊紫瓊、劉俊謙、BTS RM驚喜現身BV春夏大騷！ Bottega Veneta 迎來Louis Trotter新時代，延續皮革編織工藝

去年 Matthieu Blazy 離開 Bottega Veneta 而轉戰 Chanel，由 Louise Trotter 執掌帥印的 Bottega Veneta 交出漂亮的首季成績表！由工藝邀請函、柔美的工藝設計至全明星睇騷陣容，齊來看看全城好評的 Bottega Veneta 2026 春夏時裝展亮點吧！

全明星陣容時尚亮眼 BTS 成員 RM 帥氣登場！

BTS 成員 RM穿上奶茶色針織冷衫及西褲，溫柔、隨性又帥氣。 (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images )

Bottega Veneta 邀來多位亞洲男女神坐上 Front Row，當中包括穿上溫柔帥氣奶茶色針織冷衫及西褲的 BTS 成員 RM。不少外媒評價指 Louise Trotter 為 BV 注入柔美的女性視角，同時不失 Gen Z 喜愛的中性質感，RM 的著裝簡約而不失奢華感。

劉俊謙現身BV春夏大騷。（Getty Images）

金像獎影后楊紫瓊亦是 Bottega Veneta 2026 春夏時裝展的座上客。（Getty Images）

韓國女團 MEOVV 的 Sooin 以優雅的傘型外套現身，奢華中不失少女感。（Getty Images）

韓國女團 MEOVV 的 Sooin、Stray Kids 的 I.N. 、楊紫瓊、楊祐寧同樣是座上客，穿上簡約卻極有高級陣感的新季著裝，尤其是 Sooin 的傘型乾濕褸奢華而不失空靈少女感，看來低調的咖啡色調，就是秋冬季的大勢顏色。

剛榮獲《艾美獎》最佳男配角的《混沌少年時》Owen Cooper 驚喜現身。（Getty Images）

剛榮獲《艾美獎》最佳男配角的《混沌少年時》Owen Cooper 驚喜現身，這顆新世代的矚目新星年僅 15 歲，看來即將拿下 Bottega Veneta 的品牌大使之位。

工藝編織邀請函引 Threads 熱議：怎麼有點像台灣 7-11 的微波提網？

BV 2026 春夏以工藝編織手袋作為邀請函，皮革上壓燙品牌名稱及日期，拿起來後是一個簡約的編織手袋。網民熱議設計像 7-11 買微波食品時拿到的提網，有點似曾相識呢～

BV 2026 春夏亮點1）皮革編織工藝

遠看是針織冷衫，近看卻是皮革編織的皮製衛衣，精緻的工藝奢華又獨特！(Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Louise Trotter 所演繹的 Bottega Veneta 更為細膩，當中引熱議的就是遠看是針織冷衫，近看卻是皮革編織的皮製衛衣，精緻的工藝奢華又獨特！

BV 2026 春夏亮點2）回收玻璃纖維物料

回收再造的玻璃纖維物料，色彩絢爛而奪目。(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

除了經典織皮，更帶來多套充滿動感的流蘇單品，採用回收再造的玻璃纖維物料，色彩絢爛而奪目，為春夏著裝添上鮮明活力。

BV 2026 春夏亮點3）織皮外套優雅帥氣

經典編織皮革融入外套及斗篷設計，精緻地融入日常著裝。(GETTY)

Louis Trotter 將經典編織皮革，融入外套及斗篷設計，精細的設計耗時 4000 小時打造，化身日常可穿著的收藏級藝術品。

BV 2026 春夏亮點4）大手袋潮流持續

大手袋依然是來季的主軸，奢華感十足又實用。(Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images)

BV 綠換上更成熟穩重的草綠配色，優雅時尚。(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

同場更發佈了 Squash 新系列，是時候加入來年的願望清單了！(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

大家最關注的當然就是新季手袋！新季帶來 Lauren 、Knot、Cabat 手袋系列的全新形態，預視來年依然由大手袋統領時尚圈。同場更發佈了 Squash 新系列，是時候加入來年的願望清單了！

