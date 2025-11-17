四大飲食平台網購優惠碼大放送！
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！
這件引起熱議的禮服，其實是出自以實驗性設計和未來感聞名的荷蘭鬼才設計師品牌 Iris van Herpen 的 2025 秋冬訂製服！Iris van Herpen 以其建築感的立體剪裁、高科技面料和超現實美學聞名。她的作品往往模糊了時尚、藝術和科學的界線，專為敢於挑戰傳統的巨星設計。
一向在紅毯上發揮穩定的楊紫瓊，今次因為電影而選了一套比較實驗性的裙裝，上身是馬甲概念的超低胸設計，搭配如心形的立體蓬裙，線條誇張且充滿雕塑感。楊紫瓊亦搭配了簡潔的短假髮、MIKIMOTO 珍珠項鍊和 RICHARD MILLE 鑽錶，以優雅的姿態駕馭了這套充滿實驗性的服裝，展現出她強大的個人氣場和時尚品味。這種大膽的設計，正是在呼應她在電影中飾演大反派「莫里貝爾夫人」的奇幻角色。
楊紫瓊作為影后，角色上很多的嘗試之外，在時裝上都願意擁抱挑戰性、藝術性極高的設計，而不是只選安全牌服裝，也許偶然間的大擔衝擊，正是她魅力所在。
