63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

（圖／取自楊紫瓊IG、wickedmovie IG）

新加坡《魔法壞女巫：第二部》首映紅毯上，63歲影后楊紫瓊成了全場焦點—但不是因為電影，而是因為她那件如雕塑般的「巨型立體裙擺」禮服。

當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。

（圖／取自楊紫瓊IG、irisvanherpen IG）

不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品牌其實已在官方IG特別發文解釋設計理念：這件禮服由多層次的「玻璃感素材」拼組而成，以立體和弦式的結構打造出流動般的光澤，工法繁複、帶著未來感，是Iris van Herpen招牌的「空間系高訂」。換句話說，看似「牛肚」，其實是高訂工藝的極致展現，只是大眾審美不一定買單。

（圖／取自irisvanherpen IG）

不過雖然這次她的造型被群嘲，但另一個討論點卻完全相反—大家都震驚楊紫瓊的狀態也太「回春」了！無論是新加坡環球影城的戶外紅毯，還是和粉絲自拍的近距離畫面，她的皮膚緊緻、手臂線條明顯、整體神采比實際年齡年輕一大截，不少網友反而說「本人狀態看起來像四十多歲」「比同齡明星年輕太多」。

（圖／取自irisvanherpen IG）

一套造型雖惹議，但楊紫瓊在鏡頭中的氣場和自然笑容，依然是成熟女星最迷人的狀態！高訂能不能撐起來見仁見智，但她的從容、自信、加上越活越逆齡的精神，反倒成了這場紅毯上最亮眼的答案。

