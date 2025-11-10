楊茜堯愛女小珍珠親畫生日卡贈姨媽 楊卓娜：佢阿媽見到都妒忌

11月壽星楊卓娜獲家人為她慶祝生日，她分享由楊茜堯（前名：楊怡）女兒「小珍珠」為她親手畫的生日卡，並為今年收過令她最開心的禮物。

楊卓娜成為「小珍珠」第一個親手畫卡的人

楊卓娜於IG分享慶生照片，當中不少得與「小珍珠」的合照，「小珍珠」將姨媽氹得非常開心！楊卓娜說：

「🙏🤣多謝各位家人為我預祝生日🎂

😍今年最開心嘅禮物就係「心肝豬」小美女心心，￼親手畫俾我嘅生日卡，婆婆嫲嫲同佢阿媽見到￼都妒忌，我係佢第一個親手畫卡嘅人，姨丈都抗議🤣🤣🤣

🙏多謝楊生請食超好味嘅私房菜，忘記影相，下次先介紹俾大家🤣🤣🤣

#又增長智慧啦 #幸福每一天 #楊氏宿舍 #mallnatural」

楊茜堯於帖文下留言：「Happy birthday my dear sister ❤️」

楊卓娜大晒「小珍珠」所畫的生日卡