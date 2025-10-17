楊蘭蘭案｜待警核實其他指控 辯方申延期 律師庭外避答楊的家世：從來沒問這問題 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致該名司機重傷。案件正在悉尼當地法院審理，楊蘭蘭一方的代表律師原定周五（17日）提出抗辯，但律師以控罪可能有變為由，申請將案件延期。案件押後至 11 月 14 日再訊。

楊蘭蘭的神秘身世一直惹來外界關注，有傳她是官二代、從事隱秘行業等，將她形容為「天龍人」，甚至更傳她是中國國家主席習近平的私生女。因此，其案件持續吸引大批人追蹤。

廣告 廣告

楊蘭蘭涉嫌於 7 月 26 日凌晨約 3 時 30分，在悉尼富人區玫瑰灣（Rose Bay）的 New South Head Road，駕駛 Tiffany Blue 勞斯萊斯 SUV，迎頭撞向一架正常行駛的平治。52 歲的平治司機 George Plassaras 受重傷，包括脊椎、肋骨、髖部和股骨骨折。楊被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、拒絕或未提交呼氣測試、拒向警方提交資料，以及疏忽駕駛。

楊蘭蘭續獲准視像應訊

案件周五續審，原定辯方提出抗辯，但楊蘭蘭的代表律師 John Korn 指稱，與新南威爾斯警方檢察官溝通後，針對楊的控罪可能有變，要求案件押後。檢察官向法庭表示，雖然目前並無修改控罪，但警方正在核實是否有其他指控。法庭書記表示，自案件開審至今已過 3 個月，John Korn 表示，今次申請延期是因為控方並未適合進行認罪協商。

楊蘭蘭獲准以視像形式應訊，下次聆訊繼續獲准不用親身到庭，案件押後至 11 月 14 日再訊。

John Korn 在庭外被傳媒追訪，被問楊蘭蘭是否來自富裕家庭，他回應稱從來沒有問這個問題，認為與他的工作無關。他形容楊蘭蘭是一個非常害羞的女生，但估計她會不時閱讀媒體報道。另有記者問楊蘭蘭是否與中國共產黨有關聯，John Korn 嗤之以鼻，反問：「你可以告訴我，這跟我在法庭上為她做的事情有什麼關係嗎？」