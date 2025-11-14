楊蘭蘭案｜辯方否認全部控罪 楊續缺席 審訊延至明年 律師否認特殊待遇｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致司機重傷。案件在悉尼地方法院第四次開庭，楊蘭蘭本人依然未有出庭，辯方律師代為否認全部控罪，審訊延期至 2026 年。

辯方否認全部控罪

控方案情指，楊瀾瀾涉事後拒絕或未有接受酒精呼氣分析，危險駕駛導致他人嚴重身體傷害、未有向警方提供資料，及疏忽駕駛等。案件今日在悉尼唐寧中心地方法院再訊，楊蘭蘭本人未有出庭，代表辯方的律師Michael Korn為全部控罪表示「不認罪」。

據法庭文件，楊瀾瀾自 7 月下旬獲保釋，條件包括交回護照、定期向警方報到，並不得坐在任何車輛的司機座位後，一直未有現身出庭，其律師表示法庭已批准她毋須親身出席。

律師指楊「性格害羞」

Michael Korn在庭外被問到，楊蘭蘭是否獲得特殊待遇，他表示「完全沒有」，形容今次案件「不容易」，並「受到不少關注，但我們正在處理」，他指，從未過問當事人背景和家庭情況，形容她「性格害羞」，又稱外界關注「對她沒有幫助」，「不如大家去做些更值得做的事」。

23歲的楊蘭蘭被指控於7月26日凌晨約3時20分，在悉尼富人區玫瑰灣（Rose Bay）駕駛價值150萬澳元的勞斯萊斯酒駕逆行，撞上澳洲一名主持人 Kyle Sandilands 的司機所駕駛的平治，導致對方重傷。

楊蘭蘭的神秘身世一直惹來外界關注，有傳她是官二代、從事隱秘行業等，將她形容為「天龍人」，甚至更傳她是中國國家主席習近平的私生女，其案件持續吸引大批人關注，在社交媒體及當地華人社群均引起討論，過往聆訊曾吸引數十名華人旁聽。

