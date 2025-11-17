iHerb破萬好評洗護產品64折起！
楊謹華被逼接受網上公審 直播鏡頭前哽咽自白
【on.cc東網專訊】台灣女星楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，劇中她精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，女兒林思廷落入真正綁匪手中，令她只能透過視訊與女兒連線，甚至被逼接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」掀起全劇高潮。楊謹華表示戲外情緒也被牽動：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得甚麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊Cut後我都還沒辦法平復情緒。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 小時前
【惠康】至筍美食優惠 蜜雪冰糖橙$23/袋（即日起至20/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有蜜雪冰糖橙、Autumn Crisp® 波子提子23毫米+、菲律賓袋裝香蕉、 Meadows 穀飼牛肋肉條、急凍黃立鯧、食米/食油、首爾農埸韓國新鮮加大雞蛋、御品皇急凍餸飯、 Kettle薯片同埋威露士5合1洗衣機清潔除菌劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【萬寧】今日出位價（只限17/11）
萬寧今日出位價Glysomed加素美特效修護潤手霜(優惠裝)低至$75/件；保濕鎖水、舒緩鎮靜，讓雙手持久潤澤，如戴上隱形手套，洗手後柔潤依然。YAHOO著數 ・ 3 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 3 小時前
回收衣物｜港九新界7間舊衣回收機構！專人上門回收衫褲／ZARA、酒店、商場都有回收箱／流動回收車
每次收拾轉季衣服，總有一大堆衫不會再穿著，此時將二手衣物拿去回收亦是個不錯得選擇！香港有不少機構一年四季都有回收衣物服務，即睇Yahoo著數整合港九新界多間回收衣物機構，遍布各大屋苑及商場，就連連鎖服飾店都有回收箱，部份更有專人上門免費回收，十分方便，一於將不再需要的衣物回收給有需要的人！YAHOO著數 ・ 3 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
2026世盃已有32隊晉身決賽周
【Now Sports】經過周日比賽後，48支世界盃決賽周球隊中，已有32隊落實。3個東道主自動成為決賽周球隊，而南美洲的6個，以及非洲區的9個直接晉級席位亦全部落實，至於歐洲戰區陸續有球隊鎖定決賽周資格，最新兩隊脫穎而出的是葡萄牙及挪威。以下是已落實出戰決賽周的球隊：東道主加拿大、墨西哥、美國歐洲英格蘭、法國、克羅地亞、葡萄牙、挪威亞洲澳洲、伊朗、日本、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、烏茲別克非洲阿爾及利亞、佛得角、埃及、加納、科特迪瓦、摩洛哥、塞內加爾、南非、突尼西亞南美洲阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭大洋洲新西蘭now.com 體育 ・ 5 小時前
陳茂波料失業率降 學者：太樂觀
本港第三季GDP增長3.8%，為超過一年半最佳單季表現，但失業率卻惡化至3.9%的3年新高，「無就業式經濟復甦」再引起議論，財政司司長陳茂波昨天在電台節目派定心丸，認為隨金融市場暢旺、資產轉趨穩定，帶動市民消費信心，估計失業率跟隨經濟持續向好，將會緩和「甚至可以開始有一些整固下調」。不過，有學者表示，目前勞動市場的復甦集中在金融業，其他大部分行業均縮減人手，不應過分樂觀。信報財經新聞 ・ 9 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
摩通估小鵬機械人業務值560億 目標價倍升至195元 大行中最牛
小鵬汽車（9868.HK）全新一代人形機械人IRON甫發布即引起廣泛關注，成為小鵬邁向「具身智能公司」的標誌性產品。摩根大通認為，人形機械人業務有望成為小鵬第二增長曲線，預估到2030年出貨量可攀升至5萬個，單價降至30萬元（人民幣．下同），貢獻小鵬150億元年度營收。即使在最熊情景下，摩通對小鵬機械人業務的估值亦高達560億元，疊加Robotaxi、飛行汽車的發展潛力，該行把小鵬目標價大舉調升近一倍至195元，為大行中最牛。信報財經新聞 ・ 9 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
挪威1998年以來首度晉級世界盃
（法新社米蘭16日電） 挪威今天以4比1大勝義大利，闖進將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026年國際足總世界盃。曾經贏得4屆世界盃冠軍的義大利已經連兩屆世界盃都無緣晉級，分別在附加賽中敗給瑞典和北馬其頓，後者更是於2021年歐洲國家盃（UEFA European Championship）封王後不到一年就爆冷淘汰。法新社 ・ 5 小時前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
9球攞「威」痴人說夢 意大利反負1：4落世盃附
【Now Sports】在一場意大利要贏挪威9球、才能反壓對方取得首名出線資格的世界盃外圍賽，最終不但不可能的任務無法實現，更頂不住賀蘭梅開二度，在主場大敗1:4，只能接受打附加賽的命運。意大利一度有個好開始，開賽11分鐘由皮奧艾斯普薛圖在禁區內轉身建功，也以這個入球領先上半場，但換邊後想不到竟遭挪威「肆虐」。從63分鐘開始，路沙殺入禁區左腳勁射扳平後，賀蘭（Erling Haaland）隨後兩度射破其曼城隊友當拿隆馬的十指關，加上後備入替他的狼隊前鋒史特拿臣，也在補時3分鐘「埋齋」，最終挪威大勝4:1，成功奪下I組首名，成為第5支確定晉級決賽周的歐洲球隊。連同6月作客奧斯陸時也大敗0:3，意大利遭挪威「雙殺」，共失7球，最終只能以小組次名獲得轉戰附加賽的資格，亦令人擔憂他們會否繼2018、22年後，連續3屆缺席世盃決賽周。I組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 挪威 8 8 0 0 +32 24*2 意大利 8 6 0 2 +9 18#3 以色列 8 4 0 4 -1 124 愛沙尼亞 8 1 1 6 -13 45 摩爾多瓦 8 0 1 7 -27 1*晉身決賽周#轉戰附加now.com 體育 ・ 6 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前