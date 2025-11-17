楊謹華被逼接受網上公審 直播鏡頭前哽咽自白

【Now Sports】在一場意大利要贏挪威9球、才能反壓對方取得首名出線資格的世界盃外圍賽，最終不但不可能的任務無法實現，更頂不住賀蘭梅開二度，在主場大敗1:4，只能接受打附加賽的命運。意大利一度有個好開始，開賽11分鐘由皮奧艾斯普薛圖在禁區內轉身建功，也以這個入球領先上半場，但換邊後想不到竟遭挪威「肆虐」。從63分鐘開始，路沙殺入禁區左腳勁射扳平後，賀蘭（Erling Haaland）隨後兩度射破其曼城隊友當拿隆馬的十指關，加上後備入替他的狼隊前鋒史特拿臣，也在補時3分鐘「埋齋」，最終挪威大勝4:1，成功奪下I組首名，成為第5支確定晉級決賽周的歐洲球隊。連同6月作客奧斯陸時也大敗0:3，意大利遭挪威「雙殺」，共失7球，最終只能以小組次名獲得轉戰附加賽的資格，亦令人擔憂他們會否繼2018、22年後，連續3屆缺席世盃決賽周。I組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 挪威 8 8 0 0 +32 24*2 意大利 8 6 0 2 +9 18#3 以色列 8 4 0 4 -1 124 愛沙尼亞 8 1 1 6 -13 45 摩爾多瓦 8 0 1 7 -27 1*晉身決賽周#轉戰附加

