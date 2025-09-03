楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好

TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。

網民喺「元朗友」出PO表示元朗阜財街有一名伯伯受傷，期間多位熱心途人相助，楊證樺以腳支撐起傷者。事後佢接受傳媒訪問，表示當時佢喺停車場繳費，聽到保安員呼救就立即前往現場，佢就以腳支撐起傷者，避免姿勢不當而加劇傷勢，直至救護員接手先至放心離開現場。

事件出街後，唔少網民紛紛留言大讚，例如「小節看人品👍......很欣賞他👍」、「楊生，咁型得唔得架，犯晒規喎😍」、「有次搭小巴見到佢成家人 佢好有禮貌」、「呢啲先叫做Man👍」、「係深圳見到佢地一家人玩，小朋友好有禮貌，有家教！」、「演戲又好人品又好，支持支持💪🏻💪🏻💪🏻」、「好人好事.值得表揚.香港好多有心人.🙏」及「很喜歡楊證樺 , 努力做好每件事 , 值得欣賞👍 繼續加油💪💪」等等。

網絡圖片

