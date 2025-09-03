摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。
網民喺「元朗友」出PO表示元朗阜財街有一名伯伯受傷，期間多位熱心途人相助，楊證樺以腳支撐起傷者。事後佢接受傳媒訪問，表示當時佢喺停車場繳費，聽到保安員呼救就立即前往現場，佢就以腳支撐起傷者，避免姿勢不當而加劇傷勢，直至救護員接手先至放心離開現場。
事件出街後，唔少網民紛紛留言大讚，例如「小節看人品👍......很欣賞他👍」、「楊生，咁型得唔得架，犯晒規喎😍」、「有次搭小巴見到佢成家人 佢好有禮貌」、「呢啲先叫做Man👍」、「係深圳見到佢地一家人玩，小朋友好有禮貌，有家教！」、「演戲又好人品又好，支持支持💪🏻💪🏻💪🏻」、「好人好事.值得表揚.香港好多有心人.🙏」及「很喜歡楊證樺 , 努力做好每件事 , 值得欣賞👍 繼續加油💪💪」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好
現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點
李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」
千禧年代爆紅的樂隊Soler，是不少歌迷的集體回憶，〈失魂〉、〈海嘯〉更是街知巷聞的金曲。神隱多年，最近兩兄弟Julio、Dino又再度現身，拍廣告、出新歌，更即將在澳門開演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
林家謙《White Summer》一連十場演唱會圓滿結束，對於追求完美主義的處女座家謙而言，CLS 們看得盡興，但家謙總看到瑕疵未及 100％ 完美，就是「嫌的比愛的多」的代表人物。林家謙將於 9 月 3 日 34 歲生日，一起來重溫「家mean」語錄，不論 mean 人還是 mean 自己亦娛樂性十足！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要
周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《阿龍》專訪 周秀娜面對拍檔最難忍笑 鄭中基否認乘勢「復出」：其實我都冇停過！
由鄭中基（Ronald）身兼編、導、演的作品《阿龍》，完成至今超過7年終於上畫。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 2 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 4 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前