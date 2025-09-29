男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。楊證樺尋日出席新劇《巨塔之后》宣傳時，透露又有新搞作。
楊證樺透露，佢同老婆沈可欣最近傾緊同前國家隊女排成員孫玥合作，一齊開排球學校，而且更加有啟德體育園嘅基金支持，十月初將會搞活動俾大眾接觸排球。原來除此之外，楊證樺仲籌備緊連鎖式餐飲項目，真係八足咁多爪。
參加新秀入行嘅楊證樺入行近30年，曾於訪問中透露拍劇好多時間都係等，加上自己性格係唔可以停，於是佢選擇做生意，多年前已經開糖水鋪。楊證樺因為搞生意而認識唔少人，不時幫監製解決問題，現時啟德體育園嘅保安工作都係同拍劇時認識嘅安全管理公司負責人合作。楊證樺亦因為幫TVB一套未有開拍嘅劇集搭路搵孫玥做顧問，從而認識對方，加上老婆係排球迷，令佢有意去搞排球訓練班。
