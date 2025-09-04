楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因

TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。早前有網民喺社交平台出PO分享好人好事，表示喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺。事後楊證樺接受傳媒訪問，表示當時佢喺停車場繳費，聽到保安員呼救就立即前往現場，佢就以腳支撐起傷者，避免姿勢不當而加劇傷勢，直至救護員接手先至放心離開現場。事件曝光後，楊證樺再次獲網民激讚。

早前有網民喺社交平台出PO分享好人好事，表示喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺。（網絡圖片）

楊證樺想幫嘅，仲有唔少因為影視行業低迷而生計成問題嘅同業。早前楊證樺接受訪問，提到而家搞保安公司嘅原由。楊證樺話同現時嘅生意拍檔，係拍《機場特警》時認識，對方本來開咗間安全管理公司。舊年一個聖誕派對上，拍檔問楊證樺有冇興趣合作，雙方一拍即合，而且有個共同理念，就係組織一隊「明星保安隊」，即係由藝人負責安全管理，以藝人嘅親和力同入場觀眾打好關係，一旦有咩問題可以容易說服觀眾，務求避免現場發生衝突。

楊證樺同老婆沈可欣因拍劇而認識

楊證樺直言第一個邀請加入「明星保安隊」嘅係因為同朱智賢「食蛋糕」而星途盡毀嘅2016年香港先生冠軍黎振燁。楊證樺認為黎振燁有外形又盡責，起到好好嘅效果，但係因為「偷食」事件令黎振燁好怕面對人群，更一度想推卻。楊證樺鼓勵黎振燁要大膽行出呢一步，否則只會原地踏步，楊更加拍心口向對方保證「有鑊就佢揹」！

楊證樺

除咗方便安全管理工作之外，楊證樺認為「明星保安隊」可以創造更多職位，等圈中人可以有份收入。楊證樺透露唔少幕前幕後人都考牌加入，其中一個話有興趣嘅係吳家樂。

