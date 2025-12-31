楊進接替邊巴扎西 任國家民族事務委員會副主任

【on.cc東網專訊】人力資源和社會保障部網站周三（31日）發布國務院任免國家工作人員名單，任命楊進為國家民族事務委員會副主任，接替被免除職務的邊巴扎西。

國務院另任命林澤昌為財政部副部長、李興湖為交通運輸部副部長、詹浩為國家自然科學基金委員會副主任，同時免去于會文的生態環境部副部長職務和付緒銀的交通運輸部副部長職務。

資料顯示，被免職的邊巴扎西今年61歲，是藏族、西藏洛扎人，曾長期在西藏任職，歷任西藏那曲地委副書記、書記、地區人大工委主任、那曲軍分區黨委第一書記，西藏副主席、黨委常委、宣傳部部長等職務。至2020年7月，他改任國家民族事務委員會副主任。

