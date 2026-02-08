楊采妮每逢佳節倍思親 亡父紅包仍收藏

【on.cc東網專訊】還有差到10天便到農曆新年，51歲的楊采妮（Charlie）日前有感而發，正所謂每逢佳節倍思親，她網晒多張舊照片，她寫道：「過年，是一家人的團圓，我們中國人的新年，是一年中最重要的節日。除了熱鬧的慶祝，對我來說，更深的意義，是一家人的團圓。」她表示現今世代，家人會因為工作、讀書而分散在不同的城市和國家，是很普遍的事，她說：「能夠全家團聚，不再是理所當然，所以每一年過節，我都會特別珍惜和家人相處的時刻，同時，心裏也滿懷念。」

Charlie想起小時候會到鄰居家阿姨食飯；與媽媽趁過年飛去探望阿嬤，Charlie的阿嬤獨立又堅強，再大的難關都能撐過去：「每當我在生活或工作上遇到挑戰，腦海裏就會想起她的堅強。」Charlie又想起父親在世時，每逢過年會收到紅包：「那些紅封包，我到現在都好好收藏，有了自己的孩子之後，我才真正明白，這不只是父母給兒女的祝福，更是一份牽掛，不管我到了幾歲，在他們心裏，我始終還是那個孩子，雖然不想讓父母掛心，但我真的很珍惜這份被愛的感覺。」

