楊采妮罕有露面me time愛上陶藝 網上閒話家常 親民回應網民留言

90年代玉女代表之一的楊采妮，婚後移居新加坡後專注於家庭生活，但唔使忙於拍攝工作，閒時更多me time，都會搵啲細藝做，近日Charlie就罕有在網上分享了自己的生活日常，而且更逐一回覆網民留言，十分親民貼地。

Charlie移居新加坡後幕前工作減少，亦因為孩子的關係而多了一班家長朋友，她十分感恩認識到這班好朋友，更在社交媒體上罕有出post，寫道：「不管在孩子成長的過程或生活上我們互相扶持，鼓勵。」而小朋友返學的時候，Charlie就趁著me time學習不同手藝，當中包括陶瓷，她分享道：「我喜歡做陶瓷的過程，看著從一團泥，在我自己手中，慢慢讓他形成。過程中跟著老師不急不躁，安步驟班，專注在當下，不管你是多著急的性格，此刻心裡都需要平靜下來。」

Charlie分享的生活日常，引來大批網民留言，而她亦十分親民，逐一回覆。有網民讚她「你d杯都整得唔錯，有少少藝術天分，75分。」Charlie便謙虛回應：「謝謝，我再努力。」又有網民指Charlie好像李心潔一樣很著重孩子的教育，Charlie即表示好姊妹「Amazing（超棒）」。另外住在新加坡的網民表示Charlie的成品很引人注目，同時又嘆謂在新加坡從未碰見過她，Charlie也誠懇回應：「如果在路上碰到，你跟我打招呼好嗎？」就如跟友人來個簡單約定的隨心，但卻深得網民歡心。