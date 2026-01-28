51歲楊采妮拒絕醫美，親授「純天然保養術」，示範簡易刮痧步驟養出少女臉

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
要說演藝圈中皮膚極好的美人，一定要說現年51歲的楊采妮！Charlie近年深居簡出，除了電影與廣告拍攝，甚少機會與fans正面互動交流，近日她悄悄開設小紅書帳號，跟fans大方分享護膚心得，還親切地拍片解釋每個步驟，讓大家跟她一起蛻變成純天然凍齡美人！
Step 1：舒緩前額，撫平焦慮與抬頭紋
利用手指關節或刮痧工具，從眉毛上方開始，以適度的力道垂直向上推至髮際線。額頭的緊繃會帶動眉眼下垂，這個動作能放鬆額頭肌肉，讓眼神看起來更開闊，並預防長期累積的抬頭紋。
STEP 2：明亮眼周，精準擊退晨起浮腫
將工具或無名指腹置於眼肚位置，由內眼角順著下眼框滑向太陽穴，最後在太陽穴輕輕按壓固定。經過眼窩時力道要減輕，這能疏通眼周淋巴，對於消除因熬夜或水腫導致的黑眼圈特別見效。
STEP 3：點按眼窩，增加血液循環減少黑眼圈
用按摩工具在眉下點按眼窩靠近鼻樑及眉骨位置，輕柔地疏通肌肉和血管，增加血液循環減少形成黑眼圈。
STEP 4：提拉眉眼，打造立體少女感
從眉毛下靠近鼻樑位置，開始輕柔提拉至太陽穴。這個動作能提拉眉眼，讓眼神更亮麗。
STEP 5：提拉蘋果肌，重拾青春年輕感
從鼻翼兩側開始，向斜上提拉至耳前髮際，有效將蘋果肌往上提升，減少皮肉分離感，豐滿蘋果肌重拾年輕感。
STEP 6：雕塑小V臉，還原緊緻下顎線
將按摩工具緊貼下巴尖端，順著骨骼輪廓線，由內向外拉至耳下。透過深度按壓下顎線，排走堆積在臉部的多餘水分，讓側臉線條瞬間變清晰。
Charlie最後提醒大家，每組按摩可做6至10次，要用足夠的油去進行按摩，避免過份用力造成不良拉扯。
刮痧板推薦：
Mei Apothecary, 三面手，LED 刮痧美容工具，1 件 $548
Mount Lai, 玫瑰晶面部水療套裝，2 件套 $394
Beauty By Earth, 玉石刮痧器，刮痧按摩工具，1 件 $89
