51歲楊采妮拒絕醫美，親授「純天然保養術」，示範簡易刮痧步驟養出少女臉

要說演藝圈中皮膚極好的美人，一定要說現年51歲的楊采妮！Charlie近年深居簡出，除了電影與廣告拍攝，甚少機會與fans正面互動交流，近日她悄悄開設小紅書帳號，跟fans大方分享護膚心得，還親切地拍片解釋每個步驟，讓大家跟她一起蛻變成純天然凍齡美人！

Step 1：舒緩前額，撫平焦慮與抬頭紋

利用手指關節或刮痧工具，從眉毛上方開始，以適度的力道垂直向上推至髮際線。額頭的緊繃會帶動眉眼下垂，這個動作能放鬆額頭肌肉，讓眼神看起來更開闊，並預防長期累積的抬頭紋。

小紅書圖片

STEP 2：明亮眼周，精準擊退晨起浮腫

將工具或無名指腹置於眼肚位置，由內眼角順著下眼框滑向太陽穴，最後在太陽穴輕輕按壓固定。經過眼窩時力道要減輕，這能疏通眼周淋巴，對於消除因熬夜或水腫導致的黑眼圈特別見效。

小紅書圖片

STEP 3：點按眼窩，增加血液循環減少黑眼圈

用按摩工具在眉下點按眼窩靠近鼻樑及眉骨位置，輕柔地疏通肌肉和血管，增加血液循環減少形成黑眼圈。

小紅書圖片

STEP 4：提拉眉眼，打造立體少女感

從眉毛下靠近鼻樑位置，開始輕柔提拉至太陽穴。這個動作能提拉眉眼，讓眼神更亮麗。

小紅書圖片

STEP 5：提拉蘋果肌，重拾青春年輕感

從鼻翼兩側開始，向斜上提拉至耳前髮際，有效將蘋果肌往上提升，減少皮肉分離感，豐滿蘋果肌重拾年輕感。

小紅書圖片

STEP 6：雕塑小V臉，還原緊緻下顎線

將按摩工具緊貼下巴尖端，順著骨骼輪廓線，由內向外拉至耳下。透過深度按壓下顎線，排走堆積在臉部的多餘水分，讓側臉線條瞬間變清晰。

小紅書圖片

Charlie最後提醒大家，每組按摩可做6至10次，要用足夠的油去進行按摩，避免過份用力造成不良拉扯。

小紅書圖片

刮痧板推薦：

Mei Apothecary, 三面手，LED 刮痧美容工具，1 件 $548

Mei Apothecary, 三面手，LED 刮痧美容工具，1 件 $548

Mount Lai, 玫瑰晶面部水療套裝，2 件套 $394

Mount Lai, 玫瑰晶面部水療套裝，2 件套 $394

Beauty By Earth, 玉石刮痧器，刮痧按摩工具，1 件 $89

Beauty By Earth, 玉石刮痧器，刮痧按摩工具，1 件 $89

