51歲楊采妮狀態超驚人！公開「妝前5分鐘臉部運動」，幫助消水腫、減少細紋及肌肉下垂
作為影壇永遠的一代玉女，楊采妮即便是51歲、步入家庭並育有一對寶貝兒子後，出現在鏡頭前依然散發著優雅且明亮的氣息。面對忙碌的育兒生活，她坦言自己非常怕麻煩，因此更傾向於尋找「快速且有效」的方法來維持狀態。她近期大方分享了持之以恆多年的「妝前5分鐘臉部運動」，透過簡單的美容工具提拉，不僅能告別水腫，更能喚醒肌肉線條，讓後續妝感更加服貼。
楊采妮的保養哲學：效率至上的「臉部有氧運動」
楊采妮認為，幫臉部做運動就像身體健身一樣，能有效提升肌肉線條並減少阻塞。對於時間有限的現代女性，這5分鐘的刮痧按摩儀式能促進血液循環，讓臉色在化妝前就呈現自然紅潤，並同步解決水腫、細紋及肌肉下垂的困擾。
楊采妮的保養哲學：妝前 5 分鐘提拉按摩 5 大步驟
洗臉後，先拍上柔膚水並滴入 1～2 滴美容油（她偏好含維生素A、C、E或玫瑰果油的抗氧化配方），接著使用工具由下往上提拉：
額頭：由眉毛處往髮際線推，減少抬頭紋。
眼周：由眼肚推往太陽穴，並在眼窩輕輕帶過。
蘋果肌：由鼻翼兩側推往髮邊，維持飽滿度。
輪廓線：由下巴順著輪廓拉至耳下，雕塑小 V 臉。
頸部：由下往上拉至下顎，預防頸紋。
貼心提醒： 按摩吸收後再擦上精華與 SPF50+ 防曬，才是完美的妝前準備。
楊采妮對各式美容工具深有研究，並發展出獨特的運用心法，其中她特別貼心還替粉絲解答這兩款自己的使用方法
金色 T 字型美容儀：利用微震動效果按摩。除了額頭，她特別加強在眼下位置從眼角推往眼尾，達到提升作用；法令紋處則從鼻翼嘴角往耳朵方向推開。
粉紅雙頭美容儀：細頭端用來「刮頭皮」，幫助頭部放鬆；扁平端則專門用來大面積刮整臉與頸部，釋放緊繃壓力。
楊采妮美容工具清潔術
對於網友好奇的清潔問題，楊采妮也耐心解答。若工具沾染較多油份，她會將牙膏擠在指腹上推開清潔，再沖水擦乾。若是日常快速使用，則使用消毒噴霧搭配紙巾擦拭即可，確保每次接觸肌膚的工具都是純淨狀態。
