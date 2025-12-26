宏福苑五級火｜情緒支援熱線
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
「真的是她本人嗎？」楊采妮今天悄悄開通小紅書，一口氣分享多張生活近照，立刻在平台掀起討論！照片裡的她幾乎全素顏入鏡，不論是在家抱著愛犬、戶外休閒合影，或是自然光下的隨拍瞬間，臉上沒有刻意修飾的痕跡，卻反而更顯清新，51歲的狀態直接刷新網友對年齡的想像，不少人驚呼「這根本是大學生等級」。
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越美的女星。」
楊采妮開通小紅書的消息，也釣出好友許茹芸發文祝賀，直接點名歡迎她加入平台，短短一句話就讓粉絲看見兩人多年不變的好感情。沒有過多鋪陳，卻意外成為這次話題的加分亮點，也讓這次「回歸視野」多了一份溫度。
回顧楊采妮的演藝生涯，她是90年代華語影壇極具代表性的清新系女神，從《梁祝》、《東邪西毒》到後來的《新警察故事》、《七劍》等作品，都留下深刻記憶。近年她將重心放回生活與家庭，螢光幕前曝光不多，但這次透過小紅書分享近況，反而再次證明：真正的凍齡，從來不是靠濾鏡，而是歲月走過後留下的從容感。
霍建華、林心如餐廳被巧遇！同齡49歲外貌狀態驚人 網友：根本是29歲
12月22日，有網友在社群平台分享與霍建華、林心如的合照，貼文一出立刻引發討論。不少人留言表示，兩人明明都已年過40，狀態卻相當好，外表看起來相當年輕，有網友甚至形容「說是29歲我都不懷疑」。姊妹淘 ・ 1 小時前
43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學
男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
GU鞋寶藏區，10分1價錢買「平替Timberland」？最平$79入手GU高CP值鞋款推薦
以高CP值服裝聞名的日本時裝品牌GU，近年來討論度最高的並不是平價又好看的服飾，而是它所推出的各種時尚鞋款，甚至被網友笑稱是「被服裝耽誤的鞋店」。GU每一季的鞋款都掀起搶購熱潮，不僅緊貼時尚趨勢，更以親民價格滿足不同穿搭需求，以下6大高CP值鞋款推薦，每一款都非常值得入手！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
首都專線｜「情緒價值」成內地年輕人消費新特點
【Now新聞台】天仍未黑，各位賓客已陸續來到為晚宴做準備。服飾、妝容、髮型，每個細節都不容忽視，悉心打扮都只是為了吃一餐飯。富麗堂皇的大廳，這裡不是拍戲的地方，而是吃晚飯的地方，中國舞、琵琶、古箏、笛，中國樂器齊合奏。服飾妝髮、拍照，餐費加起來人均盛惠過千元，吃的不是山珍海味，而是一份情緒價值。蘇女士：「以這種情緒價值來講，這個價格不貴吧，我覺得是非常合理的，不管怎麼講，我認為這種情緒性的，就是沉浸式的就餐體驗，是非常值得一試的，我很喜歡。因為我覺得人生苦短，我覺得能享受生活的話，那一瞬間我覺得是值得的。」陳女士：「我覺得現在基本上都是為情緒而消費了，吃飯的話大家都會覺得已經很普通，沒甚麼感覺了，沉浸式的會更好一些，體驗感更好一些。」除了看表演和吃飯之外，演員也會突然走出來邀請客人一起互動，投入表演其中。工信部早前稱，中國傳統文化、國潮從小眾潮流躍升為年輕人追捧的主流趨勢，有學者認為是需求升級結果。經濟學者曹和平：「恰好是吃穿住行大體上得到滿足，然後又從吃穿住行這個水平上要向大健康，要向人們的心理意識形態，產業升級換代，消費的升級換代這個方向去過渡，這就是過去所說的消費升級理論，比如說now.com 新聞 ・ 5 小時前
大埔黃宜坳村老婦疑墮魚池遇溺 送院後不治
【Now新聞台】一名女子，在大埔黃宜坳村魚池遇溺昏迷，送院後不治。 警員在村屋調查，上午十時許，警方接報一名67歲婆婆在黃宜坳村一間村屋對開魚池遇溺昏迷，消防員到場將傷者救起，由救護車送去那打素醫院搶救，其後證實不治，警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 55 分鐘前
觀塘電動的士失事撞牆剷入學校 女司機受傷送院
【Now新聞台】觀塘有電動的士失事剷入一間學校，女的士司機受傷送院。從網上片段所見，涉事紅的逆線再切線，落斜到達彎位時懷疑失控，未有轉彎，高速撞向路邊圍攔，撞穿磚牆衝入學校，整架的士剷進後停下。現場是觀塘雲漢街地利亞修女紀念學校，意外後，的士卡在學校的牆身之間，數面牆被撞倒，司機位安全氣袋彈出，車頭擱在禮堂上方位置，半個車轆懸空，鐵網被撞爛。禮堂的外牆粉碎，瓦礫飛散一地。的士車身凹陷，擋風玻璃碎裂，車頭盡毀。警方早上十時許接報，該輛電動的士沿雲漢街落斜，駛到雲漢里交界時失控撞向行人路鐵欄，再剷入學校，撞毀後門及牆壁。61歲女司機受傷被困，要由消防協助救出，送往聯合醫院治理。警方正調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
秀茂坪的士撞穿牆闖入學校 六旬女司機受傷
觀塘秀茂坪今早（25日）發生罕見交通意外，一架的士撞穿一間學校的外牆。61歲的女司機被困，其後清醒送院。 在今早約10時半，一架電動的士在秀茂坪雲漢里，突然失事撞向旁邊的地利亞修女紀念學校。的士撞穿外牆進入學校，車身被卡在牆中。的士車頭嚴重損毀，61歲的女司機一度被困，車上的2名乘客未有受傷，事故後自行離開，而女am730 ・ 22 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範
韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。姊妹淘 ・ 1 天前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 筒裝珍寶藍桑子 $26（即日起至01/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、筒裝珍寶藍桑子、紅顏士多啤梨、Scotch Prime 牛仔骨、Amatake 各款日本即食雞胸、日本北海道帶子、公仔各款急凍點心、雀巢1+1無甜/1+2 原味/奶滑/特濃即溶咖啡同埋超濃縮柔麗各款柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
聖誕節直擊｜赤柱聖誕市集攤檔大排長龍 尖沙咀懷舊市集仿佛身處歐洲小鎮
【Now新聞台】今日是聖誕節，全港多區都有各具特色的市集，本台記者張曼琳及梁潔瀅晚上約六時分別在位於赤柱和尖沙咀的市集報道現場情況。 赤柱市集的聖誕樹及燈飾已亮燈，有不少家長帶同子女到場感受聖誕氣氛。很多攤檔已經大排長龍，包括冬甩檔、啤酒檔等，有檔主表示人流相比去年稍遜。入夜氣溫驟降，而市集近海，市民可以帶備外套禦寒。尖沙咀的市集就有樂隊助興，人頭湧湧。市集以懷舊為主題，售賣古著、手工藝品等，吸引市民前來選購。現場更有一棵六米高的聖誕樹，吸引市民駐足拍照打卡，加上小木屋及燈飾，營造歐洲小鎮的感覺。旁邊商場外牆已亮起燈飾，金光燦燦。市集將營業至晚上9時。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
將軍澳兩車焚毀爆炸火勢猛烈 列縱火跟進(有片)
將軍澳發生縱火燒車案。昨日(25日)晚上11時50分多名市民報案，指靈實醫院旁的寶琳南路附近一條掘頭路有濃煙冒出並傳出巨響，網上圖片流傳現場火勢猛烈，黑煙沖天。消防到場約50分鐘後將火救熄，經初步調查，相信兩輛停泊的輕型貨車起火，且波及附近草叢及樹木，其中一輛車被燒成廢鐵，事件中，無人受傷，毋須疏散。消防認為起火原因有am730 ・ 4 小時前
聖誕節｜尖沙咀車尾箱聖誕市集入夜後人頭湧湧 商戶稱生意好
【Now新聞台】赤柱及尖沙咀在聖誕節都有市集，吸引不少人前往。有檔販指今年裝飾較美、氣氛較往年好，有助帶動生意。尖沙咀這個商場平台泊了多輛車，舉辦車尾箱聖誕市集，主打復古潮牌、木工風格，柔和燈光加上旁邊6米高聖誕樹、小木屋等，令人有置身歐洲小鎮的感覺，與大廈外牆的燈飾互相映襯。市集檔主Rover：「環境比以往更有特色，氣氛又好，所以相對地我們的銷情相當不錯。基本上我們全日都無停過手，由下午至晚上都是完全沒有停下來，我們很多時要立即聯絡公司，要找同事過來補貨才能夠足夠應付。」至於赤柱的聖誕市集，入夜後人流亦不斷，發光的充氣聖誕樹吸引大人小童打卡。美利樓一帶的攤檔人頭湧湧，部分賣小食的大排長龍。劉小姐：「人很多，安排有點不太好，因為通道之間都頗窄，見到有些排隊人龍擠滿在裡面，在兩個攤檔的中間。(會否後悔今天特意過來？)都不會，都有些聖誕氣氛。」蔡先生：「很塞車，乘的士過來都要差不多一小時。好像今年氣氛較好，去年市集都很像沒有這麼多人，都沒有這麼多美食檔。」為了方便遊人，市集設免費接駁巴士來往赤柱和金鐘。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 2 小時前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 6 小時前
聖誕節市道旺丁不旺財 有業界指港人消費模式改變(楊佩詩報道)
【Now新聞台】聖誕假期傳統上是消費旺季，不過有旺區店舖就表示生意較去年跌一成。有零售界人士就指，港人消費模式改變，節日市道旺丁不旺財。 平安夜的下午，尖沙咀廣東道人頭湧湧。雖然聖誕節不是內地假期，仍有不少內地客來港感受氣氛，買到一袋二袋，更有人拖行李箱購物。廣東遊客郭先生：「感受香港的聖誕氣氛，今天晚上吃一個大餐，順便辦點別的事。」廣東遊客余先生：「先在維多利亞港這邊逛逛，然後會去西貢，或是去塔門島等的小島逛逛。大概就幾千塊錢吧，也沒有準備很多，買點化妝品、買點藥甚麼的。」有店舖負責人指，今年節日人流較多，但消費力下降，預計生意下跌一成。有零售界人士亦在本台節目《時事全方位》指，宏福苑大火影響社會氣氛，加上港人消費模式改變，令商戶做生意面對挑戰。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠：「香港人的購物模式都開始改變，喜歡網購，但我們發覺好像剛剛的展銷會，他們的場都很旺，都有很多人進去參觀購物，他們可能入場看和格價較外面便宜才買。我們聽來是旺丁，但未必那麼旺財。」有飲食業界就指，聖誕期間有4成客人取消訂枱，部分人亦改期去1月，期望之後消費氣氛改善。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
派對後必看！5招貼士急救疲倦肌膚 去浮腫、消黑眼圈 超高CP值護膚品35折起/MEDIHEAL面膜每片低至$7.8
聖誕節即將到臨，再直落跨年倒數，緊接而來的約會、派對、飯局令肌膚疲倦又欠缺乏活力！加上乾燥且不穩定的天氣影響，皮膚產生的乾紋、暗啞、黑眼圈、粉刺等多種問題統統出現！而接下來又到新年、情人節，大家不想打卡照全被暗黃浮腫、黑眼圈搶佔焦點？Yahoo購物精選了節日後保濕急救、提亮暗黃、緊緻去腫及掃走黑眼圈的5大貼士，再配合簡單保養技巧，一步到位對抗疲倦殘樣！到時日日去party都不用怕！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店
Sanrio粉絲有福啦！位於九州大分縣的日本唯一戶外Sanrio主題樂園「三麗鷗和諧樂園 （Harmony Land）」，即將迎來史上最大規模重整！營運公司Sanrio Entertainment正式公布「Entertainment Resort化計劃」，預計用10年時間將樂園升級為可長住的「天空樂園」度假區，初期投資約100億日圓，總投資達數百億日圓，未來Hello Kitty、My Melody等角色將在更舒適、更夢幻的環境迎接大家！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
大埔女子墮魚池遇溺昏迷 救起送院終不治
【on.cc東網專訊】大埔有人遇溺。今日(26日)早上10時51分，雍宜路黃宜坳村一名女子報案，指其姓羅(67歲)母親墮進村屋對開一魚池內遇溺並當場陷入昏迷。救援人員接報到場將事主救起，交救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，惜最終被證實不治。人員圍封現場調查，on.cc 東網 ・ 2 小時前