「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！

（圖／翻攝自楊采妮小紅書）

「真的是她本人嗎？」楊采妮今天悄悄開通小紅書，一口氣分享多張生活近照，立刻在平台掀起討論！照片裡的她幾乎全素顏入鏡，不論是在家抱著愛犬、戶外休閒合影，或是自然光下的隨拍瞬間，臉上沒有刻意修飾的痕跡，卻反而更顯清新，51歲的狀態直接刷新網友對年齡的想像，不少人驚呼「這根本是大學生等級」。

這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越美的女星。」

廣告 廣告

（圖／翻攝自楊采妮小紅書）

楊采妮開通小紅書的消息，也釣出好友許茹芸發文祝賀，直接點名歡迎她加入平台，短短一句話就讓粉絲看見兩人多年不變的好感情。沒有過多鋪陳，卻意外成為這次話題的加分亮點，也讓這次「回歸視野」多了一份溫度。

（圖／翻攝自許茹芸小紅書）

回顧楊采妮的演藝生涯，她是90年代華語影壇極具代表性的清新系女神，從《梁祝》、《東邪西毒》到後來的《新警察故事》、《七劍》等作品，都留下深刻記憶。近年她將重心放回生活與家庭，螢光幕前曝光不多，但這次透過小紅書分享近況，反而再次證明：真正的凍齡，從來不是靠濾鏡，而是歲月走過後留下的從容感。

（圖／翻攝自小紅書）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

51歲還能長這樣？謝金燕自拍影片炸出「超狂美背」！本人認了：每天睡前10分鐘、只做2個動作

53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影