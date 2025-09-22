楓葉姐姐暖心安慰 滑板車女孩小桃汁哭了

▲「SK月亮湖217」成員小桃汁近期在直播時感性落淚，坦言從默默無名到爆紅一路辛苦，收到高額斗內後哭更兇，楓葉姐姐暖心安慰，感謝粉絲一路陪伴：「陪伴就是最棒的告白！」（圖／翻攝自Threads）

[NOWnews今日新聞] 中國抖音女團SK月亮湖217近來因「上車舞」走紅，其中C位楓葉姐姐在台灣掀起熱潮，同團成員「小桃汁」卻在近期直播時突然落淚，哽咽表示一路走來不易，坦言從一開始直播幾乎無人關注，到如今受到大量粉絲支持，心境轉折讓她忍不住哭出聲，楓葉姐姐也為隊友讚聲：「陪伴就是最棒的告白。」

▲小桃汁（橘帽）在直播中爆哭，讓不少粉絲笑說：「真的不是AI！」（圖／翻攝自抖音）

騎滑板車的女孩哭了 楓葉姐姐力挺隊友

小桃汁向粉絲坦言，以前每次開播都因緊張而不敢多講話，更曾懷疑自己是否適合待在這個舞台，如今人氣爆棚，她感性道謝時，粉絲送上「永恆之鑽」的高額斗內，瞬間讓她淚如雨下。直播畫面中，小桃汁邊擦眼淚邊說：「真的很感謝一路支持我的人！」不少網友看了直呼：「原來那個滑板車女孩是真人啊！」

在一旁的楓葉姐姐見狀，立刻拍手鼓勵，還替隊友打氣說：「陪伴就是最棒的告白。」她也忍不住紅了眼眶，強調粉絲的支持對她們來說是珍貴的幸福，直播間氣氛從熱鬧舞蹈轉為溫馨感人，不少觀眾留言打氣：「小桃汁加油，我們都在！」

▲楓葉姐姐在看到隊友哭了，感性發言感謝粉絲。（圖／翻攝自楓葉姐姐IG＠sk.moonlake217）

幸福的小珍珠 粉絲串起舞台光芒

事實上，由於小桃汁每次出現時都是騎著滑板車出現，一度被不少粉絲以為是直播間特效或是AI動畫，甚至她還一度會拿出「聽說有人以為我是AI」的立牌出場，如今小桃汁在觀眾面前真情流露，也讓粉絲直呼：「原來小桃汁真的不是AI！」

楓葉姐姐最後也在直播中表達心聲，感謝粉絲從初期到現在一路相伴，她說自己不會哭，但心裡卻滿是激動，把粉絲形容為「幸福的小珍珠」，每一顆都串起來成為項鍊，陪伴她們走過每個舞台？這段真摯發言也令網友紛紛留言：「這就是她們最真實的模樣，值得被喜愛。」

