業界典範！《幻獸帕魯》公關呼籲玩家別再對立：想玩什麼就玩什麼！

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

《幻獸帕魯》（Palworld）的開發商 Pocketpair 的全球公關總監兼發行經理「Bucky」John Buckley，過去就因為和不同開發商良好的互動而受到歡迎，被認為是遊戲公司近幾年最好的公關之一。而最近，或許是看到主機大戰、《寶可夢》新作等的爭議，Bucky 在個人社群 X（推特）上發表了一篇文章，呼籲玩家們停止在網路上無謂的論戰，並將時間花在真正享受遊戲的樂趣上。

玩自己喜歡的遊戲就好！（圖源：幻獸帕魯）
Bucky 在文章中提到，如果真心喜歡一款遊戲，並從中感到快樂，那麼其他任何事情都不重要，不需要為自己的喜好去證明。更建議玩家們，當下次忍不住想在留言區為某款遊戲開戰時，可以試試看直接關掉社平台，馬上打開任何一款喜愛的遊戲，像是《Megabonk》之類的，接著只要好好享受就好。

Bucky 強調，這些所有的論戰都只存在於社群中，對現實世界毫無影響。遊戲的本質是帶來快樂，玩家應該專注於享受遊戲本身，而不是陷入無意義的爭執：「想玩什麼就玩什麼！」當然，這並非 Bucky 第一次公開表達對其他遊戲的支持，這次提到的《Megabonk》全曾就被開發者轉發，經常推薦各種獨立遊戲，並且都會親自遊玩和分享自己的心得，經常鼓勵玩家去多嘗試這些作品，會發現更多寶物。

對於 Bucky 的想法，許多網友則是認為大多數遊戲公司做不到，甚至不少大型公司就是想看到鐵粉為自家遊戲護航，以此放大在社群間的聲音。也有些玩家猜測，Bucky 說的是最近《寶可夢傳說Z-A》推出後，《幻獸帕魯》再次被拿來比較的事情：「寶可夢粉絲會繼續攻擊帕魯」、「任天堂的粉絲永遠有藉口說其他遊戲更遭」、「寶可夢粉絲瘋狂攻擊帕魯，但帕魯背後的人卻鼓勵大家享受遊戲」、「如果大家都這樣想就好了」

