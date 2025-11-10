業界稱大部分遺體28日內可送離公眾殮房 議員促交代豁免收費安排

SDSDSD_0_1.png

公立醫院殮房明年實施新收費，遺體免費存放日數由原先的3日延長至28日。殯儀業商會理事長鄭志傑表示，業界歡迎新方案，相信八成遺體可在28日內送離公眾殮房，，但政府應思考如何加快餘下兩成遺體的後事安排。

鄭志傑今早(10日)在港台節目表示，供土葬的墓地不會每月有供應，因此遺體可能需存放多於28日。另一種情況則是因為未能成功預訂到火葬時段，現時機制下，預訂火葬時段有如買演唱會票，如果未能成功選取原計劃時段，或因10號風球等情況未能進行喪禮，整個安排就要重新調整，導致遺體要繼續留在公立醫院殮房。

IMG_0091.jpeg

建議設立一站式平台

立法會議員劉國勳在同一節目表示，雖然當局強調公立醫院殮房收費不是為了增加收入，但會給予人這個觀感，認為延長殮房免費存放日數是從善如流的平衡方案。另外，辦理身後事涉及很多程序，建議當局設立一站式平台，供家屬盡快處理相關程序，不用在傷痛時刻仍要「左撲右撲」。至於醫管局早前表示，如病人和家屬有經濟困難可向醫院申請豁免，他認為目前安排尚未清晰，期望當局交代。此外，局方會每兩年檢討收費，他提出可將檢討期縮短至半年或一年，以便適應，待措施穩定後才增至兩年。

