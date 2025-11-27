宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
業界首款 200MP AI 夜間長焦鏡頭，HONOR Magic8 Pro 港行上手測試!
HONOR Magic8 Pro 是 2025 年尾稱得上是其中一部最出色的攝影旗艦手機。該機具備了所有旗艦機應有的配置，例如 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、大容量電池及出色的相機等。而今次就同大家試玩這款被稱為”夜神拍攝”的旗艦手機!
HONOR Magic8 Pro 採用磨砂玻璃背蓋，相比光面玻璃更能抵抗指紋沾染。藍色與金色版本在光線照射下會呈現流動閃爍的視覺效果，黑色版本則採用簡約設計，實際顏色接近深灰色，是比較穩重的選擇。
整體外觀風格與前代相似，但體積略有縮減，主要原因是顯示屏從 6.8 吋改為 6.71吋。新機高度減少 1.5mm ，寬度縮窄 2.1mm，厚度亦薄了 0.5mm，重量減輕 4g至 219g。
▲ 擴充卡槽置於機底 Type-C 埠旁及兩面 Nano SIM 卡槽
實際握感方面，Magic8 Pro 的縮小設計相當明顯，特別是與近期旗艦如 OPPO FIND X9 Pro、或 iPhone 17 Pro Max 相比，Magic8 Pro 在高度與寬度均更為緊湊，與 Find X9 Pro 的差異尤其明顯，重量亦較其他旗艦輕盈。
▲電源鍵及音量鍵設在右側
Magic8 Pro 所有實體按鍵均設於手機右側，今年新增了專屬 AI 按鍵。這個位於機身下段的實體按鍵設計類似 iPhone，與近期 Oppo 與 vivo 旗艦採用的觸控式按鍵不同。這枚智能按鍵支援自訂功能，長按可啟動 AI 助手，雙擊則能快速啟動相機（亦可設定為直接拍攝）。
相機模組的凸起程度亦不如 vivo X300 Pro 顯著，這可能使其成為目前市場上最緊湊的攝影旗艦手機。與主流採用直角邊框與平面屏幕的手機相比，Magic8 Pro 保留了更多圓潤的線條設計。
預載 Android 15 及 MagicOS 10 的 Magic8 Pro，裝置啟動及撥出 16GB 虛擬 RAM 後，512GB 版機型約佔用 30.16GB 空間。
▲ 亦可自行開啟高頻 PWM 調光
▲ DTS：X Ultra 音效對應耳機模式
▲ 在選項頁面「電池」部份，可選擇啟動「性能模式」提高裝置效能
▲Magic Magic8 Pro 配備「AI 離焦護眼技術」，通過AI 模擬離焦鏡近視防控原理，將部份圖像拉遠，從而提升脈絡膜厚度，緩解短暫性近視，舒緩視覺疲勞。
▲系統效能方面，HONOR Magic8 Pro 用上現時頂級 Snapdragon 8 Elite Gen 5、LPDDR5X RAM 配 UFS 4.0 組合，於各項跑分屬頂級水平。
HONOR Magic8 Pro 主相機取消了可變光圈設計，並改用視角稍廣的23mm鏡頭。超廣角鏡頭維持了高水準，Magic8 Pro 保留了 12mm 的廣角視野，配備 f/2.0大光圈及 5000 萬像素大型感光元件。
200MP長焦相機可說是本次升級重點，並採用 200MP 1/1.4吋三星ISOCELL HP9感光元件，並配備更長的光學變焦鏡頭，從前代的 3 倍 72mm（實際為 60mm 配合數位裁剪）升級為原生 3.7 倍 85mm 鏡頭。早期拆解報告亦顯示，潛望式相機模組的物理尺寸比 Magic7 Pro 更大。
超廣角相機則似乎與前代相同，採用 50MP 感光元件搭配 12mm 鏡頭，這個焦距比市場上大多數超廣角鏡頭更寬廣。
▲ 高像素跟超級微距模式均放於「更多」分頁中
▲ 方便單手縮放的變焦列
HONOR Magic8 Pro 相片試拍：
總結
HONOR Magic8 Pro 繼承了前代的優良基礎，並在多個用戶體驗層面進行了細緻改良。它堅持以攝影功能為核心，配備頂級規格與優秀造工，同時保持圓潤機身線條，未有跟隨市場潮流改用全平面與銳利邊角設計。
