施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
極危小葵花鳳頭鸚鵡香港覓得棲身地 保育人士憂「居住困難」 建人工巢箱助留港生存︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】極度瀕危的「小葵花鳳頭鸚鵡」在香港的城市公園中找到意想不到的棲身之所，但如今牠們和人類一樣面對「居住困難」。這些原產於印尼和東帝汶的白色鸚鵡，頭頂的黃色羽冠如皇冠般鮮明，在本港的公園內高聲鳴叫，約佔全球野生種群的 10%。目前全球成熟個體僅剩約 2000 隻。
綜合《美聯社》報道，香港的小葵花鳳頭鸚鵡數量已多年停滯。牠們依賴樹洞築巢，但颱風破壞和政府為安全而修剪老樹，令天然巢穴愈來愈少，加上非法寵物貿易及氣候變化，令物種面臨更大壓力。保育人士於是安裝人工巢箱，希望為牠們創造新的繁殖空間。
香港大學博士後研究員 Astrid Andersson 表示，她的團隊已在校園的樹上安裝巢箱，短短兩個月已有一對鸚鵡入住。她計劃今年安裝 10 個巢箱，數年內增至 50 個，集中分佈在港島一帶，「這樣牠們就可以繼續在城市生活」。
自 1978 年以來數量已減少約九成
小葵花鳳頭鸚鵡曾廣泛分布於印尼中部至東部島鏈及東帝汶，但如今在不少島嶼已消失。國際自然保護聯盟指出，自 1978 年以來，全球數量已減少約九成，主要原因是寵物市場捕捉。印尼雖在 1994 年禁止出口，但執法不嚴令買賣持續。2015 年，印尼警方曾拘捕一名男子，懷疑他將約 20 隻鸚鵡塞進膠樽走私。
森林砍伐同樣嚴重。數據顯示，2002 至 2024 年間，印尼共失去 10.7 萬平方公里熱帶雨林，約等同冰島面積，並佔同期全球樹木覆蓋流失約三分之一。
出售的小葵花鳳頭鸚鵡增多
香港的野生鸚鵡可能來自逃逸或放生的寵物，甚至有傳說指源於 1941 年港督投降前釋放的鸚鵡。雖然本港禁止買賣野生捕捉的鸚鵡，但允許符合《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規範的人工繁殖個體。然而，本港並無註冊的相關繁殖場。
Andersson 2017 至 2018 年的調查發現，本地市場有 33 隻小葵花鳳頭鸚鵡出售，為自 2005 年以來進口數量的三倍。她已研發一項法醫檢測方法，以分辨野生與人工繁殖個體，並希望日後可在市場應用。
漁護署表示，政府致力保護瀕危物種，並會定期檢查市場，過去五年未有鸚鵡盜獵紀錄，若接獲舉報會跟進。署方又指，修樹工程若涉及雀鳥，會提供保育建議。
