極端暴風雪襲美34死 2億人受影響25州緊急狀態

紐約市有汽車在風雪中死火。(路透社)

北美遭極端暴風雪吹襲，美國至周一造成最少34人死亡。美國全國廣泛受暴雪影響，當局向近2億國民發出極端寒冷警告。暴風雪從西南的新墨西哥州橫掃至東北角的新英格蘭地區，紐約州和麻省所在的東岸交通陷癱瘓。最少25個州份宣布進入緊急狀態。南部州份居民形容數十年未見過如此風雪，一吋厚的結冰導致樹木和電線塌下，東南部地區一度近80萬用戶失電力供應。另外，周日有逾1.25萬班航班取消，周一持續有近19%航班取消。

極端寒流上周五起吹襲美國，紐約市周日氣溫驟降，最少有5人在戶外凍死。市長曼達尼周日呼籲居民若見到街上有人需要幫助，致電當局求救。於德州奧斯汀，一名市民似乎在棄置油站避寒時死於低溫症。賓夕法尼亞州則有6人在鏟雪時死亡。另發生兩宗民眾玩雪致命事故，德州一名16歲少女玩雪橇時死亡，阿肯色州一名青年在雪地由越野車拖行時撞樹喪命。

氣象部門稱，這股極端暴風雪周一從東岸進入大西洋，惟另一股北極寒流從加拿大進入，寒冷天氣仍將維持數天。有氣象專家則指，極端寒冷或持續至2月初。德州周一氣溫低至攝氏零下20度，紐約市、華盛頓特區和波士頓氣溫維持單位數字。

多倫多降雪量60厘米創紀錄

加拿大亦遭暴雪吹襲，安大略省以至東岸降下罕見暴雪，最大城市兼安省首府多倫多降雪量更創歷來最高，達60厘米。有網民上載周日晚拍攝的片段，可見市內街道被白雪覆蓋，部分車輛埋在雪下，形容猶如電影《明日之後》。報道指，暴雪在周日降下，多倫多市民周一醒來只見厚厚的積雪。有市民在雪堆中受訪，稱周日打算乘巴士回首都渥太華，但因大雪取消，遂周一天未光便前往車站，她說從來未見過如此大雪。

