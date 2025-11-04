雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
「無印良品週間 MUJI week」將於11月7至16日舉行，MUJI app會員購物或餐飲消費專享額外九折，立即睇內文：
一年一度的「無印良品週間MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
MUJI App會員專享福利
成為MUJI app HK & Macao的會員真的超划算！可以享受全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費的額外九折優惠，而且這個折扣適用於正價及折扣商品，完全沒有任何限制。另外在11月10至14日期間，只要在無印良品全線港澳實體店舖或Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，就可以獲贈無印良品限定磁石貼一個。這次推出了四款不同的設計，採用隨機送出的方式，每款都充滿了無印良品的簡約美學，絕對是收藏品中的珍寶。不過要提醒大家，每日數量有限，送完即止，想要收集的朋友記得早點去掃貨！
除了實體店的優惠外，香港官方網上商店還推出獨家優惠。在11月10至14日期間，凡於網店購物淨值滿$300或以上，即可獲得$30網店優惠券，供下次購物使用。更吸引的是11月11日當天的特別優惠：MUJI app會員在網店購物滿$1000或以上，除了可以獲得$30網店優惠券外，還能額外獲得$100 MUJI app電子優惠券，供下次在實體店舖購物滿$500或以上使用。
美食體驗升級 Café&Meal MUJI全日九折
Café&Meal MUJI一直堅持「天然健康的原味料理」概念，選用多種季節食材配合簡單調味。在無印良品週間期間，會員更可享受餐飲消費額外九折優惠。推薦試試三品套餐（$98）或四品套餐（$118），可以按喜好自由選擇料理，再搭配十六穀飯、白飯或鹽麴烤蔬菜，品嚐食材的天然美味。
如果想在家享受無印良品的美味，各式咖哩（原價$25-45，會員價$23-41）是很好的選擇，備有日式、泰式及印度咖哩系列，烹調方便，只需熱水或微波爐加熱即可。奇亞籽蒟蒻啫喱（原價$28，會員價$24）加入奇亞籽、果汁和甜菜糖調味，口感豐富，是健康的小食選擇。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 21 小時前
【Don Don Donki】將軍澳店5週年慶 多款洗護髮產品、營養補充品買一送一（即日起至30/11）
DON DON DONKI 將軍澳店 5 週年慶，大量人氣優惠商品、精選零食美食可以同frd 子開心share，其中多款洗護髮產品同營養補充品有買一送一優惠，包括Botanist植物保濕洗護系列、Yolu洗護髮系列、Asahi 150粒29類綜合必需氨基酸、維生素、礦物質複合錠、ASAHI 120粒瑪卡x鋅亞鉛男士耐力配方等！YAHOO著數 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
買新機的你，終於等到 Casetify iPhone 17 系列專屬機殼的折扣優惠！Casetify 突發推限時優惠，購買一件產品即可享 85 折，購買兩件享 8 折，三件享 75 折，而購買滿四件更可享受驚艷的 7 折優惠！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
2025最新11月生日優惠｜56個食買玩優惠 免費主題公園門票/唱K/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/清酒/$100購物折扣
來到年尾，一於就趁11月壽星慶祝生日時約齊親朋好友見面、吃大餐！Yahoo著數專員集合56個2025年11月生日優惠，包括免費歎自助餐、放題、和牛套餐、甜品拼盤、酒店Staycation優惠、餐飲優惠、電競場地、海洋公園/迪士尼樂園門票優惠及購物優惠等，讓大家與11月生日的親友過一個精彩生日！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月最新優惠低至3折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb今個月將有雙11優惠和黑五購物節優惠，現時iHerb自家品牌產品最平低至3折，新會員更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 22 小時前
【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡250毫升6罐裝4排 $126/箱（買2箱送2支雪碧/ 芬達汽水500毫升、買滿$299即享89折、買滿$499再送$100網購電子優惠券）、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升12盒裝 $268/箱、佳之選原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、維達原箱金鑽系列4層衛生紙 27卷 $49.5/箱、倩絲原箱四層壓花卷紙 27卷 $73/箱（買滿$399送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升、唯潔雅盒裝面紙、唯潔雅DELUXE ROYAL 高級三層衛生紙！YAHOO著數 ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
LVMH旗下24S名牌手袋低至4折！Burberry激減$17,400／Loewe Goya枕頭包5折 這款手袋只需$958！
LVMH集團旗下的法國精品網購平台24S，趁住雙11來臨前，率先推出秋季減價優惠！減價區的服飾、名牌手袋、波鞋等有低至4折優惠，當中大家最愛的名牌手袋如Burberry、Loewe、The Row、TOTEME等都有折，Burberry清新配色Knight bag更由$29,000減至$11,600，相等於4折；而MARC JACOBS Mini Tote bag折後千元內可以擁有，減得十分瘋狂！即睇以下24S優惠至抵買推薦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限04/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏 棉柔細緻超迷你紙手帕 18包裝 $16/2件、COLLAGEN BY WATSONS 骨膠原高效肌底調理精華 $189/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克 200粒 $139/件！YAHOO著數 ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100
想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台FARFETCH雙11有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
雙11優惠不用四圍格價，Samsung 官網歡慶 5 週年，超多優惠方案回饋粉絲。由即日起至 11 月 11 日，全店消費立即享 5% 回贈，更有多款精選產品皆以大力度節扣勁減，其中最划算的是 AI 電視，因為舊機回收還能即時再減！Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
foodpanda首三季生活百貨交易額增長增36%
foodpanda快商務總監陸欣舜表示，今年首三季，旗下生活百貨的訂單量按年升35%，商品交易總額亦按年增長36%。他提到，顧客對生活百貨需求一直上升，今年至今pandamart每單平均金額價值較五年前升152%；今年首三季，pandamart每單平均商品數量約16件，超市貨品平均客單價逾300元，最受歡迎商品為蛋類、奶類及果菜等日常生活用品。 至於港人北上消費及出外旅遊對網購的影響，陸欣舜認為網購已成港人生活習慣，趨勢不會逆轉，並指香港人追求新鮮感，故公司引入各地新品牌，滿足消費者對新穎商品的需求。 pandamart目前供應超過5,000款商品，預計明年商品數量可超過6,000款。陸欣舜提到，公司會運用大數據分析不同地區消費習慣，例如中西區消費者偏好進口冷凍食品及莓果類，平台便針對性調配庫存與商品種類。同時，系統亦根據消費趨勢推送優惠及新產品，進一步提升顧客滿意度。 目前全港有15間pandamart店舖，陸欣舜透露，將軍澳門店將原區搬遷，店舖升級後，面積會增加並提供更多貨品種類，亦提供線下零售店面，日後考慮在未覆蓋的地區如東涌開設店舖。 至於foodpanda mall一站式生活AASTOCKS ・ 1 天前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 19 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 22 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
物業拍賣｜大埔康樂園三屍命案戶開價1180萬 較市價低逾4成
千呎大屋滿佈掌印，浴室浴簾鐵管上，只是8歲和4歲的小朋友被領呔纏頸吊死，全屋靜得可怕，走進地下儲物房，打開儲物櫃，哇！一具女屍跌出來。一幕幕駭人聽聞的畫面，一單聞者傷心聽者流淚的滅門慘案，這個43年前大埔康樂園三屍命案單位如今再求易手，拍賣開價1,180萬元，呎價7,393元，比新近成交單位低逾4成，呎價相當於同區未補地價居屋，甚至比深圳樓還要低。BossMind ・ 16 小時前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前