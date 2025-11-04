無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯

一年一度的「無印良品週間MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！

MUJI App會員專享福利

成為MUJI app HK & Macao的會員真的超划算！可以享受全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費的額外九折優惠，而且這個折扣適用於正價及折扣商品，完全沒有任何限制。另外在11月10至14日期間，只要在無印良品全線港澳實體店舖或Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，就可以獲贈無印良品限定磁石貼一個。這次推出了四款不同的設計，採用隨機送出的方式，每款都充滿了無印良品的簡約美學，絕對是收藏品中的珍寶。不過要提醒大家，每日數量有限，送完即止，想要收集的朋友記得早點去掃貨！

除了實體店的優惠外，香港官方網上商店還推出獨家優惠。在11月10至14日期間，凡於網店購物淨值滿$300或以上，即可獲得$30網店優惠券，供下次購物使用。​更吸引的是11月11日當天的特別優惠：MUJI app會員在網店購物滿$1000或以上，除了可以獲得$30網店優惠券外，還能額外獲得$100 MUJI app電子優惠券，供下次在實體店舖購物滿$500或以上使用。

「無印良品週間 MUJI week」將於 11 月 7 至 16 日舉行

11 月 10 至 14 日期間於無印良品全線港澳實體店舖及 Café&Meal MUJI 消費淨值滿$300 或以上， 即可獲贈無印良品限定磁石貼一個。一共四款，隨機送出。

美食體驗升級 Café&Meal MUJI全日九折

Café&Meal MUJI一直堅持「天然健康的原味料理」概念，選用多種季節食材配合簡單調味。在無印良品週間期間，會員更可享受餐飲消費額外九折優惠。推薦試試三品套餐（$98）或四品套餐（$118），可以按喜好自由選擇料理，再搭配十六穀飯、白飯或鹽麴烤蔬菜，品嚐食材的天然美味。

如果想在家享受無印良品的美味，各式咖哩（原價$25-45，會員價$23-41）是很好的選擇，備有日式、泰式及印度咖哩系列，烹調方便，只需熱水或微波爐加熱即可。奇亞籽蒟蒻啫喱（原價$28，會員價$24）加入奇亞籽、果汁和甜菜糖調味，口感豐富，是健康的小食選擇。

奇亞籽蒟蒻啫喱 優惠價：$26 會員價：額外九折 ($24)

各式咖喱 原價：$25 - $45 會員價：額外九折 ($23 - $41)

台灣茶包 優惠價：$32 會員價：額外九折 ($28)

精選即沖湯 會員價：額外九折 ($32)

果汁軟糖 原價：$18 會員價：額外九折 ($17)

