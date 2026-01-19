曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
極致輕薄旗艦，又有強續航，HONOR Magic8 Pro Air 發佈
文章來源：Qooah.com
HONOR 發佈了目前最輕、最薄、最小尺寸的旗艦機型 Magic8 Pro Air。
外觀方面，HONOR Magic8 Pro Air 採用6.31吋黃金尺寸小直屏，整機厚度僅有6.1mm，重量只有155g，刷新直板旗艦的輕薄記錄。握持幾乎無物，手感十分出色。
HONOR Magic8 Pro Air 雖然輕薄，但機身採用自研高強度7系鋁合金材質，擁有 100kg 抗彎能力。機身支援 IP68、IP69 級防塵防水，耐用性足夠滿足日常使用。
HONOR Magic8 Pro Air 的後蓋採用7塗7烤光感疊塗工藝，質感和手感進一步提升。此次提供了輕橙、仙紫、羽白、影黑四款配色可選。
規格方面，HONOR Magic8 Pro Air 採用 6.31吋四等邊直屏，擁有 1.5K 解析度，支援 120Hz 高刷、4320Hz PWM 高頻 PWM 調光，3D 超聲波屏幕指紋識別。屏幕峰值亮度達到 6000nits HDR，擁有10大 HONOR 綠洲護眼能力。
HONOR Magic8 Pro Air 搭載聯發科最新旗艦處理器天璣9500，配備 LPDDR5X RAM+UFS 4.1 ROM，可以流暢遊玩大型遊戲。
拍攝方面， HONOR Magic8 Pro Air 採用後置 5000萬像素主鏡 + 5000萬像素超廣角鏡頭 + 6400萬像素潛望式長焦鏡頭。主鏡頭為 1/1.3吋大底與 f/1.6超大光圈，採用特殊 IR 旋塗工藝可攔截 95% 的紅外雜光，鏡頭的防抖等級達到 CIPA5.0。長焦鏡頭支援 3.2倍光學變焦和 100倍數碼變焦，同樣支援 CIPA5.0 級防抖。採用了Android 首款 AI 變焦陣列閃光燈，內置 5燈陣列，最大的光輸出總量達到業內第一，配備自研雙段打閃技術。
續航方面， HONOR Magic8 Pro Air 內置 917Wh/L 超高能量密度的 5500mAh 青海湖電池比，iPhone 17 Pro Max 電池還大。此外，支援 80W 有線充、50W 無線充。
難得的是，HONOR Magic8 Pro Air 保留了實體 SIM 卡槽，並支援雙 eSIM，實現四卡雙待。
售價方面， HONOR Magic8 Pro Air 可選擇四個版本，12GB+256GB 版本售價 4999元，12GB+512GB 版本售價 5299元，16GB+512GB版本售價 5599元，16GB+1TB 版本售價 5999元。 HONOR Magic8 Pro Air 支援國補，已經開始預售，將在1月23日10:08開啓首銷。
