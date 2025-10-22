不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
極致音效新體驗！Sennheiser HDB 630 無線耳機震撼登場
對於音響發燒友而言，追求完美音質從不妥協，但要在無線便利與有線音質之間取得平衡，卻一直是個難題，全新推出的 Sennheiser HDB 630 無線耳機，或許就是這個問題的完美答案。
突破框架的音響體驗
這款耳機絕非普通的無線耳機產品。HDB 630 承襲了品牌暢銷耳機 MOMENTUM 4 的經典設計元素，並在人體工學結構上進一步強化，讓每一次佩戴都能感受到舒適貼合的體驗。更重要的是，它搭載了專為沉浸式聆聽體驗打造的個人化音效系統，無論選擇有線還是無線模式，都能呈現令人驚艷的非凡音色。
耳機的核心是一對特製的 42 毫米動圈單元，這些單元由 Sennheiser 位於愛爾蘭塔拉莫爾的先進廠房精心製造。搭配多項專為呈現原音而設的聲學處理技術，HDB 630 能夠忠實還原錄音室的原始音色，呈現中音圓渾細膩、人聲親暱傳神、節拍鮮明強勁的頂尖聆聽體驗。
高解析度音效革命
在技術規格方面，HDB 630 真正做到了突破性創新。這款耳機配備高解析度數碼音頻引擎，可透過 USB Type-C 接口或標準耳機線，直接連接至本地音樂庫或串流平台，原生支援高達 24-bit、96 kHz 的音樂解析度。
更值得關注的是無線聆聽體驗的提升。HDB 630 配備了 aptX Adaptive 音訊編碼技術和 Bluetooth 5.2 藍牙連接，確保串流過程中既能維持高音質，又能保持訊號穩定性。隨耳機附送的 USB Type-C 適配器更是貼心設計，能夠即時將智能手機、平板電腦等設備升級為支援高解析度 aptX Adaptive 功能的裝置。
個人化調音新境界
HDB 630 最令人興奮的功能莫過於全新的調音工具系統。透過 Smart Control Plus 手機應用程式，用戶不再受限於預設的音樂類型或五頻段均衡器模式。
其中，Crossfeed 功能靈感來自品牌旗艦耳機 HE 1，能夠減少左右聲道的分離感，營造出如同喇叭外放般的自然效果，特別適合處理左右聲道極端分離的混音，有效避免長時間聆聽造成的聽覺疲勞。
全新的參數式等化器更是技術突破，提供可自訂頻寬控制功能、多種濾波器選擇以及 A/B 切換等專業功能。所有設定都直接應用於耳機的先進處理系統中，不受音源或應用程式限制，讓音響發燒友能夠隨時享受個人化的調音效果。
日常使用的貼心設計
除了專業級的音響表現，HDB 630 在日常使用方面同樣出色。耳機擁有長達 60 小時的電池續航力，並支援快速充電功能，只需 10 分鐘快充即可提供 7 小時的播放時間，完全滿足日常出行需求。密封式設計配合自適應降噪功能，能夠有效將環境噪音降至耳語程度，而內置麥克風則支援語音通話和透明聆聽模式，讓用戶能夠隨時保持與外界的聯繫。耳機頭帶採用 IDEATEX™ 日本蛋白皮革製成，質感輕盈柔軟且舒適耐用，確保長時間佩戴的舒適性。
