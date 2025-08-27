楷和醫療集團舉辦HPV健康工作坊 推動家庭健康教育 男童接種意識提升

香港 - EQS Newswire - 2025年8月27日 - 楷和醫療集團於8月在尖沙咀診所舉辦「親子．夏日HPV知識Level Up」健康工作坊，旨在加強家庭對人類乳頭瘤病毒(HPV)的認識及預防意識。活動吸引家庭投入參與，現場氣氛融洽，互動氛圍溫馨。



活動設有專題講座、互動工作坊、即場疫苗接種及診所參觀環節，讓家長與子女一同了解HPV的傳播途徑、預防方法及疫苗接種的重要性。令人欣喜的是，現場可見不少男童面孔，積極參與活動並接種疫苗，反映家長對子女健康的高度重視。



急症科專科梁玉鸞醫生表示，大部分家長都非常珍惜是次交流機會，踴躍發問，顯示出對HPV防範的關注程度遠超預期。她指出，雖然現時政府的HPV免費接種計劃尚未涵蓋本港男童，但男童長大後同樣有感染風險，亦可能成為病毒的傳播者，因此接種疫苗對適齡男童而言同樣重要。



「HPV並不僅僅針對女性，男性也應該關注。尤其是9至14歲的小朋友，他們的免疫反應最強，是接種疫苗的黃金時期。」梁醫生補充道。她再指，HPV的感染主要是性器官接觸傳染，亦有研究證明有其他親密皮膚接觸傳播途徑[1]。現時的九價HPV疫苗不僅可預防HPV 相關五癌一病(如子宮頸癌、頭頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌和生殖器官濕疣(即椰菜花))，更可減低將病毒傳染予伴侶的機會。透過及早接種，不但能保障自身健康，亦能為未來建立更安全的親密關係。



楷和醫療集團將持續推動健康教育，透過舉辦工作坊、講座及互動平台，向大眾提供實用醫療資訊，促進家庭對疾病預防的認識，推動整體健康管理。









[1] National Cancer Institute. HPV and Cancer. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet . Accessed on: 7 Jul 2022







