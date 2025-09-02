榎原依那驚人蛻變真相解密！ 短髮正妹席捲寫真圈的計畫！

大阪妹的星光起跑

一個大阪來的短髮妹，怎麼從地下偶像變成寫真圈的超火新星？😲 榎原依那，1997年10月16日生，27歲，163公分，來自大阪泉南市，I罩杯身材直接讓她被封「巨乳女神」！

她原本用「稲田ひより」的名字在地下偶像團「on and Go!」發光發熱，2018年團解散後低調了好幾年。2023年底，seju事務所透過IG挖到她，

2024年2月她在《週刊FRIDAY》正式當寫真偶像，首本數位寫真集《ファーストインパクト》直接賣到爆！

她在Xpo文：「新人生開跑，拜託大家挺我！🥹」粉絲瞬間炸鍋。你是不是超想知道她怎麼突然紅翻天？快跟Japhub小編來八卦！😄

寫真初登場炸翻全場

榎原依那的寫真首秀《ファーストインパクト》（2024年2月29日，講談社）簡直像丟了顆原子彈！她的I罩杯身材配上甜到爆的笑容，兩週內逼得雜誌加印，

霸佔2024年上半年FRIDAY數位寫真集銷量第一！😳 2024年6月，她首登《週刊FRIDAY》封面，火辣身材讓粉絲直喊「鼻血噴滿牆」！

10月23日，她的第一本實體寫真集《Inaism》（講談社）在台灣墾丁拍，藍天大海襯托她的活潑笑容，還大膽挑戰超大尺度，粉絲驚呼：「這也太兇了吧！」

她在Xpo文：「墾丁的海好美，拍攝超開心！」台灣粉絲直接嗨翻。你有沒有被她的寫真電得心癢癢？

電視舞台秀全能魅力

榎原依那不只是寫真界的閃亮新星，還是個超會玩的全能女孩！2024年9月，她第一次上電視，參加富士電視台《ウマの耳に実況》，完全不懂競馬卻感動到哭，

結果被主持人佐野瑞樹吐槽，笑翻全場！😆 她還加入《週末はウマでしょ!》（2024年10月起），2025年更上《ゴッドタン》《あのちゃんねる》《森香澄の全部嘘テレビ》等節目，

活潑個性圈粉無數。12月，她出演《芸能人ハローワーク》，2025年7月還挑戰《実話怪談倶楽部》，連講怪談都甜到不行！

粉絲留言：「依那講鬼故事都好可愛！」她還跟KIKS TYO合作推T恤，賣到秒殺。你會不會也想看她在螢幕上大放異彩？

私下是超萌吃貨正妹

別看榎原依那在鏡頭前火辣無敵，私下她可是個超親民的吃貨妹！她愛跑國外旅遊、邊走路邊哼歌，還會韓語聊天，IG（@ina_enohara，24.4萬粉絲）常曬美食跟旅行日常，

X（@ina_enohara，136.4K粉絲）po拍攝花絮。2025年8月20日，她宣布開粉絲俱樂部，po文：「IG沒有的幕後照都在這，快來啦！🥹」

粉絲回：「依那的笑容像大阪的夏日陽光！」2024年7月，X網友po她跟《BLEACH》井上織姬的迷因（愛吃麵包、I罩杯），她親自轉推，笑說：「這也太像了吧！」超有梗！😺

她自稱「人性觀察家」，超會跟人聊。你有沒有被她的元氣滿滿圈粉？

業界狂讚與粉絲熱捧

榎原依那的人氣連業界都震驚！2024年12月23日，她拿下「グラジャパ！アワード2024」最優秀新人賞，2025年2月6日又奪《週刊FRIDAY》首屆「GRADEMY AWARD」MVG大獎！

kol.juksy.com封她「寫真界超級新星」，LikeJapan說她「未來能拍電影」。她的《Inaism》在台灣墾丁拍，台灣粉絲留言：「依那來台灣太感動啦！」

X上粉絲狂喊：「她的I罩杯像核彈！」「短髮甜笑，無敵！」😍 2024年10月，她在涉谷TSUTAYA的《Inaism》發售會擠爆粉絲，網友說：「這人氣根本沒極限！」你會不會也想衝去買她的寫真集？

Japhub小編有話說

從大阪的地下偶像到寫真圈的巨乳天后，榎原依那的轉型簡直像部青春熱血劇！她的I罩杯身材、甜美笑容，還有一顆超活潑的心，讓人完全擋不住！💪

想知道這位短髮正妹還有啥驚喜？快去她的IG（@ina_enohara）或X（@ina_enohara）追最新動態，或者入手《Inaism》感受她的火辣魅力！😎

你覺得榎原依那會不會稱霸寫真界？快來留言跟Japhub小編聊聊吧！