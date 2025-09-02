《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
榎原依那驚人蛻變真相解密！ 短髮正妹席捲寫真圈的計畫！
榎原依那驚人蛻變真相解密！ 短髮正妹席捲寫真圈的計畫！
大阪妹的星光起跑
一個大阪來的短髮妹，怎麼從地下偶像變成寫真圈的超火新星？😲 榎原依那，1997年10月16日生，27歲，163公分，來自大阪泉南市，I罩杯身材直接讓她被封「巨乳女神」！
她原本用「稲田ひより」的名字在地下偶像團「on and Go!」發光發熱，2018年團解散後低調了好幾年。2023年底，seju事務所透過IG挖到她，
2024年2月她在《週刊FRIDAY》正式當寫真偶像，首本數位寫真集《ファーストインパクト》直接賣到爆！
她在Xpo文：「新人生開跑，拜託大家挺我！🥹」粉絲瞬間炸鍋。你是不是超想知道她怎麼突然紅翻天？快跟Japhub小編來八卦！😄
寫真初登場炸翻全場
榎原依那的寫真首秀《ファーストインパクト》（2024年2月29日，講談社）簡直像丟了顆原子彈！她的I罩杯身材配上甜到爆的笑容，兩週內逼得雜誌加印，
霸佔2024年上半年FRIDAY數位寫真集銷量第一！😳 2024年6月，她首登《週刊FRIDAY》封面，火辣身材讓粉絲直喊「鼻血噴滿牆」！
10月23日，她的第一本實體寫真集《Inaism》（講談社）在台灣墾丁拍，藍天大海襯托她的活潑笑容，還大膽挑戰超大尺度，粉絲驚呼：「這也太兇了吧！」
她在Xpo文：「墾丁的海好美，拍攝超開心！」台灣粉絲直接嗨翻。你有沒有被她的寫真電得心癢癢？
電視舞台秀全能魅力
榎原依那不只是寫真界的閃亮新星，還是個超會玩的全能女孩！2024年9月，她第一次上電視，參加富士電視台《ウマの耳に実況》，完全不懂競馬卻感動到哭，
結果被主持人佐野瑞樹吐槽，笑翻全場！😆 她還加入《週末はウマでしょ!》（2024年10月起），2025年更上《ゴッドタン》《あのちゃんねる》《森香澄の全部嘘テレビ》等節目，
活潑個性圈粉無數。12月，她出演《芸能人ハローワーク》，2025年7月還挑戰《実話怪談倶楽部》，連講怪談都甜到不行！
粉絲留言：「依那講鬼故事都好可愛！」她還跟KIKS TYO合作推T恤，賣到秒殺。你會不會也想看她在螢幕上大放異彩？
私下是超萌吃貨正妹
別看榎原依那在鏡頭前火辣無敵，私下她可是個超親民的吃貨妹！她愛跑國外旅遊、邊走路邊哼歌，還會韓語聊天，IG（@ina_enohara，24.4萬粉絲）常曬美食跟旅行日常，
X（@ina_enohara，136.4K粉絲）po拍攝花絮。2025年8月20日，她宣布開粉絲俱樂部，po文：「IG沒有的幕後照都在這，快來啦！🥹」
粉絲回：「依那的笑容像大阪的夏日陽光！」2024年7月，X網友po她跟《BLEACH》井上織姬的迷因（愛吃麵包、I罩杯），她親自轉推，笑說：「這也太像了吧！」超有梗！😺
她自稱「人性觀察家」，超會跟人聊。你有沒有被她的元氣滿滿圈粉？
業界狂讚與粉絲熱捧
榎原依那的人氣連業界都震驚！2024年12月23日，她拿下「グラジャパ！アワード2024」最優秀新人賞，2025年2月6日又奪《週刊FRIDAY》首屆「GRADEMY AWARD」MVG大獎！
kol.juksy.com封她「寫真界超級新星」，LikeJapan說她「未來能拍電影」。她的《Inaism》在台灣墾丁拍，台灣粉絲留言：「依那來台灣太感動啦！」
X上粉絲狂喊：「她的I罩杯像核彈！」「短髮甜笑，無敵！」😍 2024年10月，她在涉谷TSUTAYA的《Inaism》發售會擠爆粉絲，網友說：「這人氣根本沒極限！」你會不會也想衝去買她的寫真集？
Japhub小編有話說
從大阪的地下偶像到寫真圈的巨乳天后，榎原依那的轉型簡直像部青春熱血劇！她的I罩杯身材、甜美笑容，還有一顆超活潑的心，讓人完全擋不住！💪
想知道這位短髮正妹還有啥驚喜？快去她的IG（@ina_enohara）或X（@ina_enohara）追最新動態，或者入手《Inaism》感受她的火辣魅力！😎
你覺得榎原依那會不會稱霸寫真界？快來留言跟Japhub小編聊聊吧！
其他人也在看
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要
周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李連杰自爆已切除右頸良性腫塊 強調自己只係普通人：你們把我塑造的太了不起
62歲武打巨星李連杰有「功夫皇帝」之稱，自十多年前被診斷患有甲狀腺疾病，受健康問題困擾而大減產量。繼6月份，李連杰開設抖音帳戶，上月又開設小紅書，與網民分享生活，早前佢上載躺喺醫院病床上嘅憔悴照片，並寫「最近又經歷了一次無常的試煉」；近日佢喺社交網站上載影片交代病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
莊梅岩長文指控演藝學院招生拓展部門抽起訪問 黎海珊出任主管 曾以「失魂菲」一角深入民心
本港著名編劇家莊梅岩尋日發長文，指去年因母親離世及父親患病而謝絕受訪，但仍接受母校香港演藝學院學生招募拓展處訪問。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 22 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 19 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 16 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 2 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 4 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前