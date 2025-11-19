榮利新能源夥拍業界 推動新能源汽車流動充電服務落地香港

短期進駐香港機場 助力打造零碳營運示範區

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 榮利營造控股有限公司（「榮利營造」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：9639.HK）旗下全資附屬子公司榮利新能源有限公司（「榮利新能源」或「本公司」），與新世代國際有限公司及三一中富香港機械有限公司簽署合作備忘錄，三方將攜手推動香港新能源商用車及流動充電服務發展，預計短期內引入香港國際機場。簽約儀式今日（19日）於元朗「零碳智能空間」盛大舉行，並獲機電工程署助理署長姚德泰先生、中華電力電動出行總監林浩文先生等多位業界代表蒞臨，見證本地新能源交通基建邁向新里程。



根據協議，三方聯手推動三一新能源重型卡車等商用車於香港落地應用，並規劃及建設覆蓋全港主要運輸幹道的充電站網絡，為本地新能源商用車隊提供高效靈活的流動充電解決方案。針對本地獨特土地資源情況，是次合作將以流動充電系統為核心，靈活部署在各大交通樞紐，加快充電基建落地。目前，首批共有66枝充電樁已正式投入服務，分佈於青衣、元朗、沙田、西貢、大埔等主要地點，全面覆蓋多個核心交通樞紐。



未來，三方將進一步擴展流動充電系統至上環、海洋公園等港島重點地區，並計劃於短期內引進香港國際機場，助力打造零碳營運示範區，為業界樹立綠色標杆。配合政府全面推動公共交通綠色轉型，三方亦將與五支本地的士車隊展開合作，提供專屬快速充電服務，以支援的士轉型，推動本地電動的士加快普及。



榮利營造主席兼行政總裁姚宏利先生指：「我們非常榮幸參與是次三方戰略合作，鞏固集團於本地新能源發展的前沿地位，推動相關產業持續發展。自集團與三一集團、寧德時代等行業巨頭成立『零碳智能聯盟』以來，我們一直與聯盟夥伴緊密合作，致力推動更多綠色創新項目，同時攜手業界助力香港實現零碳出行及可持續發展目標，為城市注入更多綠色動能，推動智慧低碳生活。」



按此下載更多高清圖片。





Hashtag: #榮利營造 #榮利新能源 #零碳智能聯盟 #零碳智能空間



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於榮利營造控股有限公司

本集團扎根香港多年，為從事土木工程、機電工程以及新能源業務的具規模承建商，參與香港多個大型地標性項目。本集團的土木工程專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程，而其機電工程則專注於電力系統相關工程及其緊急維修工程。集團近年積極開拓新能源業務，承接太陽能光伏工程，分銷多種電動商用車及電動工程機械，承建充電樁及後續維護、充電及換電、回收及儲能業務。榮利營造於2025年與三一集團有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等行業巨頭成立「零碳智能聯盟」，打造光伏、儲能、充換電、綠色交通智能應用的全產業鏈解決方案。

關於新世代國際有限公司（WGI）

新世代國際成立於2024年，是一家專注於新能源科技的創新企業。公司源於2020年初香港特區倡導的零碳交通運輸政策，由電力專家團隊率先提出移動供電系統解決方案，積極響應綠色出行與可持續發展的時代號召。 作為香港新能源產業的重要推動者，WGI全力支持的士車隊改革，率先推出「送電上門服務」，為商用車提供便捷可靠的新能源補給，開創「里程無憂慮」的全新運輸思維。

關於三一中富香港機械有限公司

三一中富香港機械有限公司成立於1999年，是三一集團在香港設立的子公司，現如今擁有工程機械租賃和銷售兩大業務板塊。全方位經營三一集團工程機械設備，包括混凝土機械、土石方機械、起重機械、路面機械、樁工機械、環衛機械、工程車輛以及電動化設備、氫能源設備、風能設備等。



新聞稿由客戶提供

