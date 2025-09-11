榮利新能源攜手三一中富香港參展ReThink Hong Kong 2025 展出「Lion Rock」新能源卡車 引領香港物流行業新未來

與物流業界簽訂戰略合作協議 共同落實新能源實際應用

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月11日 - 榮利營造控股有限公司（簡稱「榮利營造」；股票編號：9639.HK）欣然宣佈，其全資附屬子公司榮利新能源有限公司（「榮利新能源」）聯同三一集團有限公司（「三一集團」）旗下香港子公司中富香港機械有限公司（「中富香港」），共同參與於2025年9月11日至12日假香港會議展覽中心舉行的第六屆ReThink HK 2025，展出「Lion Rock」系列新能源卡車。



ReThink HK 是香港最具規模及影響力的可持續發展年度商貿博覽之一，旨在協助不同機構在價值鏈中實踐可持續發展，以及展示嶄新可持續轉型技術和企業方案。今年ReThink HK已踏入第六屆， 預計將吸引超過10,000名與會者，匯聚150場會議及500位演講者，涵蓋9個主題舞台，共同展示最新的可持續發展趨勢，及300多個可持續解決方案。



是次榮利新能源與中富香港共同展出的為「Lion Rock」系列新能源卡車，結合高效能、低排放及智能化的特點，為綠色運輸提供創新解決方案。本次展覽重點展示的車型為5.5噸輕卡車及重卡車，適用於不同場景。車型以香港標誌性的「獅子山」英文命名，象徵堅韌和穩定，突出卡車的耐用性和載重能力。該系列卡車不僅降低碳足跡，更為香港的綠色基建及物流行業樹立新標杆。榮利新能源已經獲得有關車型在香港的獨家代理，未來將逐步引進市場。



這次參展，是榮利營造自今年5月與三一集團及寧德時代新能源科技股份有限公司等科技企業成立「零碳智能聯盟」以來，首次攜手參與業界展覽活動。「零碳智能聯盟」旨在推動行業數字化、智能化和低碳化轉型，構建「零碳智能空間」平台，倡議政府及同業，共同促進產業政府升級和共生發展。未來聯盟成員將進行更多跨界別之合作，推動香港新質生產力發展，促進香港可持續發展願景落實。



在展覽中，榮利新能源及中富香港與中港物流協會簽訂合作戰略框架協議，三方共同推動物流行業的綠色低碳轉型。同時，榮利新能源及中富香港亦與3家物流公司簽署採購意向協議，引進「Lion Rock」系列純電動卡車，落實新能源方案在物流運輸領域的實際應用。榮利新能源將繼續擴大純電動卡車的應用場景及客戶基礎，以進一步擴大新能源版塊的收入來源。



榮利營造主席兼行政總裁姚宏利先生表示：「我們非常榮幸能夠參與 ReThink HK 2025，與三一集團旗下中富香港攜手展示『LionRock』系列新能源卡車。這次參展體現了榮利營造對推動香港綠色基建及可持續發展的堅定承諾。我們希望通過創新技術及跨界合作，助力香港加速邁向低碳未來，為下一代創造更宜居的環境。」







榮利營造控股有限公司

榮利營造於2024年10月在香港交易所主板上市，股份代碼：9639.HK。本集團扎根香港多年，為從事土木工程、機電工程以及新能源業務的具規模承建商，參與香港多個大型地標性項目。本集團的土木工程專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程，而其機電工程則專注於 電纜壕坑挖掘、鋪設及緊急維修工程。集團近年積極開拓新能源業務，承接太陽能光伏工程，分銷多種電動商用車及電動工程機械，承建充電樁及後續維護、充電及換電、回收及儲能業務。榮利營造於2025年與三一集團有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等行業巨頭成立「零碳智能聯盟」，構建「零碳智能空間」平台，打造光伏、儲能、充換電、綠色交通智能應用的全產業鏈解決方案。





